Freundlicher Wochenstart - Dow mit weiterem Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von einem anhaltenden Zinsoptimismus haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Höhenflug zu Beginn der neuen Börsenwoche gebremst fortgesetzt. Frische Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Leitindizes. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA - gemessen am S&P Global Flash Composite Output Index - verlangsamte sich Anfang September etwas.

Der Dow Jones Industrial erklomm im Handelsverlauf ein weiteres Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent bei 42.124,65 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,28 Prozent auf 5.718,57 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,31 Prozent auf 19.852,20 Punkte.