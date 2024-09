Xinhua Silk Road Chinas Dienstleistungsmesse schließt mit erfolgreichen Ergebnissen ab PEKING, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Die 2024 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) ist am Montag in Peking zu Ende gegangen und hat in verschiedenen Bereichen fruchtbare Ergebnisse erzielt und dem globalen Wirtschaftswachstum …