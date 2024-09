Die Werbeveranstaltung "Fascinating Guizhou" gibt ihr Debüt in Deutschland

FRANKFURT, Deutschland, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. September fand in Frankfurt, Deutschland, die Online-Werbeveranstaltung "Fascinating Guizhou" statt. Die vom Guizhou Cyber Informationsbüro organisierte Veranstaltung hat mehr als 100 Gäste angezogen, darunter Wu Pengfei, stellvertretender Generalkonsul des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt, Herr Michael Borchmann, ehemaliger Direktor der Abteilung für europäische und internationale Zusammenarbeit in Hessen, Deutschland, und Senior Advisor des China International Investment Promotion Center (Deutschland), Liu Chong, Direktor des Guizhou Cyber Informationsbüros, sowie Vertreter von deutschen Wirtschaftsverbänden, Unternehmen und Mainstream-Medien.

In seiner Präsentation stellte Liu Chong, Direktor des Guizhou Cyber Information Office, den Gästen zunächst das malerische, kulturell vielfältige und wirtschaftlich pulsierende Guizhou vor. Er brachte zum Ausdruck, dass Guizhou in den letzten Jahren historische Erfolge in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erzielt hat und nicht nur ein Wunder in der Geschichte der weltweiten Armutsbekämpfung geschaffen hat, sondern sich auch aktiv als wichtiges globales Datenzentrum und als Tourismusziel von Weltrang etabliert hat. Die Stadt ist der ideale "erste Halt" für ausländische Reisende, die China besuchen. Er hieß deutsche und internationale Touristen in Guizhou willkommen, um die Berge und das Meer, die Brise und die Quellen, die Köstlichkeiten und die Berghütten zu bewundern.

In seiner Rede lobte der stellvertretende Generalkonsul Wu Pengfei den Ruf von Guizhou als "ein Ort, an dem die Schönheiten der Welt versammelt sind". Er wies darauf hin, dass China derzeit eine visafreie Politik für Inhaber von 15-tägigen gewöhnlichen Reisepässen aus 11 europäischen Ländern, darunter Deutschland, umsetzt. Er lud alle ein, diese Gelegenheit zu nutzen, um Guizhou zu besuchen und seinen großartigen kulturellen und touristischen Charme aus erster Hand zu erleben.

Als angesehener Gast teilte "baozi in China", ein deutscher Tiktok-Influencer, der in den späten 1990er Jahren geboren wurde und in Guizhou lebt, seine persönlichen Erfahrungen mit dem charmanten und bewundernswert faszinierenden Guizhou und lud seine deutschen Landsleute herzlich ein, Guizhou persönlich zu erleben.

Während der Veranstaltung gab es eine Fotoausstellung zum Thema "Fascinating Guizhou" und Verkostungen lokaler Produkte, wie Tee, Mondkuchen und Baijiu. Kulturelle und kreative Produkte aus Guizhou, darunter Miao-Stickereien, Batikarbeiten und ethnische Kleidung, wurden in beeindruckender Weise ausgestellt, was von den Gästen sehr geschätzt wurde.

