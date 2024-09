DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ampel/Grüne:

"Den Grünen gehen nicht nur die Wähler verloren, sondern auch die Machtoptionen. Das ist kein gutes Zeichen für die Stabilität der Ampel. Denn wo nichts mehr zu holen ist, da könnte ordentlich ausgeteilt werden. Schon jetzt suchen die Grünen die Schuldigen am liebsten bei ihren Gegnern. Der beliebteste Vorwurf lautet, CDU und Co. hätten die Grünen in den zurückliegenden Wahlkämpfen zu Hauptgegnern erklärt statt der AfD oder auch des populistischen Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Damit haben die Grünen nicht unrecht. (.) Es hilft den Grünen allerdings auch nichts, das immer wieder zu beklagen. (.) Es stellt sich die Frage nach der Strategie, mit der die Grünen wieder punkten wollen. Es wird Zeit, sie zu erklären."