FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Abwrackprämie:

"Es ist ein Vorschlag für die Schrottpresse, mit der die SPD den "Automobilstandort Deutschland stabilisieren" will: Wer seinen Verbrenner abwracken lässt und ein neues Elektroauto kauft, soll 6000 Euro kassieren. (.) Die deutschen Autohersteller leiden, weil sie kaum attraktive, günstige E-Autos anbieten und in China die Konkurrenz ihr Geschäft kapert. Eine Abwrackprämie würde keines dieser Probleme lösen, sondern lediglich (.) ein Strohfeuer entfachen. (.) Besser verdienende Wähler lassen sich damit beglücken, Strukturprobleme aber verhärten sich, weil die Konzerne vom Anpassungsdruck entlastet werden. Strukturwandel bedeutet eben nicht, dass alles immer so bleiben kann, wie es war. Das Verschrottungsprogramm fahrtüchtiger Autos dann auch noch als "Umweltprämie" zu bezeichnen, ist der pure Hohn."/yyzz/DP/men