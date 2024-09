FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu den Landtagswahlen:

"Was war das nun eigentlich in Brandenburg? Klar, im politischen Kalender stand offiziell "Landtagswahl". Aber sowohl der Wahlkampf als auch die Interpretation der Ergebnisse legen eher etwas anderes nahe; eine Art kleine Bundestagswahl nämlich. Übrigens schon die vierte binnen weniger Monate. Denn sowohl bei der Europawahl als auch bei den Abstimmungen in Thüringen und Sachsen ging es um eines am wenigsten: die von den jeweiligen Parlamenten zu regelnden Angelegenheiten. Und das ist ein Problem."