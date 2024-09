OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zur SPD nach der Brandenburg-Wahl:

"Mit Boris Pistorius gäbe es eine aussichtsreiche Alternative für die SPD-Kanzlerkandidatur. Sowohl bei der Zufriedenheit mit der politischen Arbeit als auch der Bewertung nach Sympathie und Leistung liegt der Verteidigungsminister in Umfragen regelmäßig deutlich vor seinem Chef im Kabinett. Seine Hemdsärmeligkeit kommt an bei den Menschen. Und eine Mehrheit der Parteimitglieder lehnt eine erneute Kandidatur des Kanzlers ab. Pistorius jetzt schon aufs Schild zu heben, wäre aber wohl verfrüht; es machte Scholz im letzten Regierungsjahr nur umso deutlicher zur lahmen Ente. Im neuen Jahr würde es dann aber schon bald höchste Zeit für eine Entscheidung - und warum nicht die Mitglieder der Partei in der Sache sprechen lassen?"/yyzz/DP/men