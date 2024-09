„Fragrance Meets" Italien

MAILAND, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Am 16. September 2024 kam unter dem Motto „Fragrance Meets the World: Harmony in Symbiosis", Wuliangyes „Global Harmony Tour" nach Europa zurück und begann eine neue Reise in Italien, mit feinem Spirituosen als Bindeglied. Was wie ein breit gefächertes Angebot an interdisziplinärem Kulturaustausch aussehen mag, ist in Wirklichkeit ein von Wuliangye sorgfältig geplantes Kulturfest. Ziel ist es, den kulturellen Dialog auf höchstem Niveau durch die universelle Sprache des feinen Alkohols zu fördern und der hochwertigen Entwicklung von Wuliangye durch tiefgreifenden Austausch und Lernen neue Inspiration und Dynamik zu verleihen.

Im Jahr 2023 arbeitete Wuliangye mit der Campari-Gruppe zusammen, um den Cocktail „Wugroni" zu kreieren, bei dem der aromatische Basislikör „Wugu Song" von Wuliangye mit 40 % Alkoholgehalt den Gin im Originalrezept ersetzt. Dies markierte ein neues Paradigma der Ost-West-Fusion, das den chinesischen Baijiu internationalisierte und die Cocktailkultur in China lokalisierte. Im Jahr 2024 wurde die Zusammenarbeit vertieft und der Wugroni-Cocktail in über 700 Bars in China, den USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Singapur eingeführt.