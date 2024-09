'Klimadiesel' für Bootsmotoren noch Nischenprodukt

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Kraftstoff aus gebrauchtem Pflanzenöl soll auch für Motorboote bekannter werden. Erste Tankstellen am Bodensee bieten den als "HVO" (Hydrotreated Vegetable Oil) bezeichneten Treibstoff etwa aus Frittenfett bereits an. Die Branche sieht aber noch ordentlich Luft nach oben, wie es von der am Mittwoch in Friedrichshafen beginnenden Wassersport-Messe Interboot hieß. Die Messe am Bodensee will mit ihrer diesjährigen Ausgabe den Bekanntheitsgrad von HVO erhöhen.

Noch sei der klimaschonende Treibstoff eher ein Nischenprodukt, erklärte Olaf Toedter vom Karlsruher Institut für Technologie KIT, der auf der Interboot einen Vortrag dazu halten will. Die bestehende Infrastruktur an den Tankstellen könne ohne Umrüstung genutzt werden. Der synthetische Treibstoff könne problemlos in Bestandsdieselmotoren eingesetzt werden. Der neue Kraftstoff aus wasserstoffbehandelten alten Pflanzenölen und Fettresten senke den CO2-Ausstoß von Dieselfahrzeugen um rund 90 Prozent.