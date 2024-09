Leichte Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax nähert sich in kleinen Schritten wieder dem Rekord der Vorwoche. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 18.880 Punkte. Am Donnerstag hatte er mit 19.044 Punkten eine Bestmarke erreicht. Er konnte sich aber nicht über den alten Zwischenhochs vom Mai und September etablieren. Auch der US-Börse fehlt es nach der Zinswende der US-Notenbank an frischem Schwung. Der Dow Jones Industrial kommt auf Rekordniveau nur noch mühsam voran und den Nasdaq-Indizes fehlen Anschlussgewinne. Sie sind immer noch ein gutes Stück von ihren Höchstständen Mitte Juli entfernt.

USA: - GEWINNE - Gestützt von einem anhaltenden Zinsoptimismus haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Höhenflug zu Beginn der neuen Börsenwoche gebremst fortgesetzt. Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Leitindizes. Die Wirtschaftstätigkeit in den USA - gemessen am S&P Global Flash Composite Output Index - verlangsamte sich Anfang September etwas. Der Dow Jones Industrial erreichte im Verlauf ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,15 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag deutlich zugelegt. Stützungsmaßnahmen in China sorgten an den Märkten für Rückenwind. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um rund 2,4 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng noch deutlicher um 3,3 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann nach dem Feiertag am Vortag 0,7 Prozent. Chinas Zentralbank hat wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite sinken, wie der Gouverneur der Behörde, Pan Gongsheng, in Peking sagte.

^

DAX 18846,79 0,68

XDAX 18874,37 0,79

EuroSTOXX 50 4885,57 0,29

Stoxx50 4401,94 0,34



DJIA 42124,65 0,15

S&P 500 5718,57 0,28

NASDAQ 100 19852,20 0,31°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 134,63 -0,09%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1116 0,04

USD/Yen 143,88 0,19

Euro/Yen 159,94 0,23°



ROHÖL:



^

Brent 74,59 0,69 USD WTI 71,15 0,78 USD°

/jha/