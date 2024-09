Seitwärtskonsolidierung verlassen

Rein technisch betrachtet könnten weitere Kapitalzuflüsse oberhalb des Niveaus von rund 22,00 US-Dollar die Aktie von Intel weiter vorantreiben und einen Anstieg an 24,59 und darüber 25,35 US-Dollar ermöglichen. Wegen der Schlagzeilen, in denen der Konzern steckt, ist aber mit erhöhter Volatilität zu beiden Seiten zu rechnen, weshalb die Positionen an dieser Stelle noch etwas kleiner ausfallen sollte, sofern ein Long-Investment in Erwägung gezogen wird. Unterhalb von 18,84 US-Dollar und damit den diesjährigen Verlaufstiefs würden Abschläge auf 17,60 US-Dollar drohen. Die Intel wird aber kurzfristig weiter als Zocker-Papier betrachtet.

Trading-Strategie: