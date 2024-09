Aktien Frankfurt Ausblick Dax steigt in Schrittchen wieder in Richtung Rekord Nach der Erholung zum Wochenstart zeichnet sich im Dax auch am Dienstag ein kleines Plus ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Anstieg um ein halbes Prozent auf 18.934 Punkte. Der Dax nähert …