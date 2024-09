Das ist "das Nvidia Europas", sagen Analysten von Jefferies

SÜSS MicroTec ist in der Herstellung, Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten tätig, die mikroelektromechanische Systeme und Mikroelektronik in der Halbleiterindustrie verwenden. Sie operiert in den Geschäftsfeldern Advanced Backend Solutions, Photomask Solutions und Central Group Functions.

Etwa 30 Prozent des Umsatzes von SÜSS stammen aus der Chip-on-Wafer-on-Substrate-Technologie, dem Packaging zur Herstellung von Halbleitern. Das Packaging ist eine Zwischenstufe zwischen der Fertigung von Chips auf Wafern und deren Einbau in elektronische Geräte wie beispielsweise Smartphones.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) verwendet die Werkzeuge, um die wichtigsten Nvidia-KI-Grafikprozessoren zu verpacken, darunter die Hopper- und Blackwell-Chips.

Das mache SÜSS "zu einem einzigartigen Akteur in der Nvidia/KI-Lieferkette in Europa, da das Unternehmen auf mehreren Ebenen tätig ist", sagt auch William Beavington, Spezialist für Aktienverkäufe bei Jefferies, am Montag in einer Folgemitteilung.

Die SÜSS-Aktie hat sich seit Jahresbeginn in etwa verdoppelt. Kürzlich hatte bereits Hauck Aufhäuser Investment Banking die Bewertung für SÜSS MicroTec von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 63 Euro auf 72,10 Euro erhöht. Analyst Tim Wunderlich, empfahl Investoren, die derzeitige günstige Gelegenheit zu nutzen, um in einen Nutznießer der KI-Entwicklung zu investieren.

Das durchschnittliche Kursziel der acht Analysten, die die Aktie covern, liegt bei 75,14 Euro. Der Konsens lautet Kaufen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion