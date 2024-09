UBS hebt AMS-Osram auf 'Buy' - Ziel hoch auf 1,60 Franken

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt.)

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat AMS-Osram von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1,20 auf 1,60 Franken angehoben. Die Zukunft des Spezialisten für Licht- und Sensorlösungen sei rosig, schrieb Harry Blaiklock in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Nach den jüngsten Enttäuschungen gebe es mit Blick auf die Markterwartungen eher Chancen als Risiken. Zudem seien die Sorgen in puncto Liquidität und Schulden inzwischen überschaubar./ag/zb

