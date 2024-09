Microsoft: Analyst rät, die Aktie nicht mehr zu kaufen

Gil Luria von D.A. Davidson reiht sich nun in die Gruppe der drei Wall-Street-Analysten ein, die der Microsoft-Aktie negativ gegenüberstehen. Luria hat die Aktie am Montag von "Kaufen" auf "Neutral" zurückgestuft. Sein Kursziel von 475 US-Dollar behielt er jedoch bei. Das Kursziel liegt 9,5 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Montag.

Dennoch glaubt er, dass "Microsofts Vorsprung sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei der Codegenerierung nun kleiner geworden ist, was es [Microsoft] schwer machen wird, weiterhin eine Outperformance zu erzielen".

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

Luria sagte, Amazons AWS und Googles Cloud Platform (GCP) holten auf und verzeichneten im letzten Quartal eine Beschleunigung des Geschäfts.

Am wichtigsten sei jedoch, dass die proprietäre Hyperscaler-Halbleiteranalyse von D.A. Davidson zeige, dass AWS und GCP Microsoft bei der Verwendung eigener Chips in ihren Rechenzentren weit voraus seien, was ihnen in Zukunft einen Vorteil gegenüber Azure verschaffen dürfte.

Die Maia-Chips von Microsoft seien "Jahre hinter denen von Amazon und Google zurück". Dadurch sei Microsoft auf die Chips von Nvidia angewiesen, was wiederum bedeute, dass Microsoft "weiterhin Vermögen von seinen Aktionären zu den Aktionären von [Nvidia] transferieren" werde.

"Wir glauben, dass dies bedeutet, dass Microsoft ein Wettrüsten begonnen hat, das es möglicherweise nicht gewinnen kann", schrieb Luria.

Er wies darauf hin, dass Microsoft nach einem deutlichen Anstieg der Margen im vergangenen Jahr für das Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang der operativen Margen erwarte.

Der Grund dafür ist, dass Microsoft den Prozentsatz seiner Einnahmen, den es für Investitionen in Rechenzentren ausgibt, auf ein höheres Niveau als Amazon und Google anheben müsse, da es für seine Chips von einem Drittanbieter, Nvidia, abhängig sei.

Für jedes Jahr, in dem Microsoft "zu viel" in seine Rechenzentren investiere, würden die operativen Margen bei den derzeitigen Raten um mindestens einen Prozentpunkt sinken. "Microsoft müsste für jedes Jahr der Überinvestition etwa 10.000 Mitarbeiter entlassen, um den Margenrückgang auszugleichen", so Luria abschließend.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion