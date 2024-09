Gold auf Allzeithoch bei 2.632 $/oz

Tagesbericht vom 24.09.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.624 auf 2.628 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai zulegen und notiert aktuell mit 2.632 $/oz um 4 $/oz höher auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bei der Terroraktion mit der Explosion von mehreren tausend Pagern kommt es auch zu Explosionen in der Türkei, in Paraguay und in einer großen europäischen Hauptstadt (Quelle: Ehud Yari beim israelischen TV-Sender Channel 12, zitiert im Handelsblatt vom 20.09.24). Der Name der europäischen Hauptstadt, in der mutmaßlich mit der Hisbollah kooperiert wird, will der Journalist nicht nennen.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 76.032 Euro/kg, Vortag 75.755 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt nach (aktueller Preis 30,82 $/oz, Vortag 31,09 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 962 $/oz, Vortag 970 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.032 $/oz, Vortag 1.064 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,70 $/barrel, Vortag 75,06 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 0,4 % oder 0,7 auf 160,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Franco-Nevada 1,6 %. Endeavour befestigt sich 1,7 %. Bei den kleineren Werten geben I-80 um 6,0 %, Gold Resource 5,3 % und McEwen 5,1 % nach. Rusoro können 7,7 % und G-Mining 4,6 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Metallic 7,3 %, SSR 6,1 % und Santacruz 5,8 %. Bear Creek verbessert sich 3,8 %.

