Gold steigt erneut auf Rekordhoch Der Goldpreis hat am Dienstag seine Rekordrally mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg an der Rohstoffbörse in London bis auf einen Höchststand von gut 2.640 US-Dollar. Zuletzt ließ der Schwung wieder …