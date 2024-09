SINBON enthüllt ESG-Meilensteine im neuesten Nachhaltigkeitsbericht

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- SINBON, ein in Taiwan ansässiger Dienstleister für die Entwicklung und Integration elektronischer Verbindungen, stellt die Ergebnisse seines jährlichen Nachhaltigkeitsberichts für 2023 vor. Mehrere wichtige Meilensteine zeigen das Engagement des Unternehmens für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) sowie für Rechenschaftspflicht und Transparenz.

„Im vergangenen Jahr hat SINBON seine Strategie der nachhaltigen Entwicklung aktiv umgesetzt und gleichzeitig ein stetiges Wachstum der Geschäftsergebnisse erzielt", kommentierte Joseph Wang, Vorsitzender von SINBON. „Wir haben die drei großen Bereiche ökologische Nachhaltigkeit, soziale Teilhabe und Unternehmensführung aufeinander abgestimmt und halten an den Konzepten Integrität, Innovation und Teilhabe fest, um unsere Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der nachhaltigen Wertschöpfung zu verbessern."

Umwelt und Energiemanagement

Zur Energieversorgung hat SINBON mehrere neue Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von 3 MW in Betrieb genommen, wodurch sich der Gesamtverbrauch an selbst erzeugter erneuerbarer Energie auf 2.044.800 kWh bzw. 6,56 % des Gesamtstromverbrauchs der Gruppe erhöht. Darüber hinaus erhielten die SINBON-Werke in Miaoli, Tongcheng, Jiangyin und Beijing TongAn alle die ISO 50001-Zertifizierung, die den Unternehmen hilft, durch ein Energiemanagementsystem Energie zu sparen, was zu einer jährlichen Gesamteinsparung von 1.171.705 kWh beitrug.

Bei den Kohlenstoffemissionen erreichte SINBON eine 11%ige Reduzierung der Scope 1 (direkten) und 2 (indirekten) Kohlenstoffemissionen. Dies ist ein bedeutender Fortschritt im Hinblick auf das kurzfristige Ziel des Unternehmens, die Emissionen von Scope 1 und 2 bis 2025 um 18 % zu reduzieren (mit 2021 als Basisjahr). Darüber hinaus erhielten vier SINBON-Produkte die ISO 14067-Zertifizierung, mit der der Kohlenstoff-Fußabdruck eines Produkts (CFP) bewertet und offiziell festgelegt wird.