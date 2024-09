Chance von 82,52 Prozent p.a.!

Deutschland plant, seine Militärhilfe für die Ukraine in diesem Jahr um knapp 400 Millionen Euro aufzustocken. Zur Verbesserung der Versorgung der ukrainischen Truppen unterstützen die westlichen Verbündeten die Förderung von Waffen- und Munitionsfabriken innerhalb der Ukraine. Ebenfalls liefert der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall die technische Ausrüstung für eine ukrainische Munitionsfabrik im Wert eines niedrigen dreistelligen Millionenbetrags. Diese Entscheidung fällt vor dem Hintergrund einer Entspannung in den diplomatischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland. Einige der ukrainischen Verbündeten haben begonnen, über Wege zu diskutieren, wie der Widerstand gegen die russische Invasion friedlicher gestaltet werden könnte. Der ukrainische Präsident Selenskyj strebt an, Verhandlungen mit Russland nur aus einer Position der Stärke heraus zu führen.

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat sich seit der russischen Invasion in die Ukraine um über 400 Prozent nach oben entwickelt. Nach einem starken Kursgewinn, beginnend mit Anfang Oktober 2023 bis Anfang April 2024, hat das Papier eine Seitwärtsrange ausgebildet, die aktuell immer noch intakt erscheint. Die Range wird vom Widerstand bei 571,80 Euro und von der Unterstützung bei 437,10 Euro begrenzt. Naturgemäß reagiert die Aktie auf beginnende Friedensinitiativen mit Kursverlusten. Am Dienstag vergangener Woche sackte der Kurs um knapp 7 Prozent ab. Dabei nähert sich das Papier der gewichtigen Unterstützung am Niveau von 468,00 Euro an. Um die Magic Number bei 400,00 Euro zu unterschreiten, müsste zuerst die Unterstützungszone zwischen 437,10 Euro und 413,20 Euro durchbrochen werden. Aus heutiger Sicht wird erst nach der Präsidentenwahl in den USA am 5. November richtig Bewegung in die Friedensverhandlungen kommen. Dabei könnte sich im Vorfeld auch der Kurs weiter nach unten entwickeln. Steigen die geopolitischen Risiken, ist eine Aufwertung der Rüstungswerte nicht auszuschließen. Ob in diesem Zusammenhang der Widerstand bei 571,80 Euro überwunden wird, ist aktuell betrachtet nicht unwahrscheinlich.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz: