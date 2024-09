Der Bärendienst der Fed

von Torsten Ewert

Zwei Ereignisse dominierten die Vorwoche: das Fed-Meeting und der große September-Verfallstag. Und letzterer wurde vom Fed-Entscheid merklich beeinflusst.

DAX: Das runde Verfallstags-Kursziel wurde erreicht

So wies ich am vergangenen Montag darauf hin, dass „der DAX weiter nach oben angetrieben wird“, nachdem er die Marke von 18.500 Punkten bzw. die blaue Linie überschritten hat. Weiter hieß es: „Damit ist potenziell ein Anstieg bis 19.000 Punkte bis zum Verfallstag möglich.“ Und genau bei diesem runden Verfallstags-Kursziel landete der DAX – allerdings schon am Donnerstag, nachdem die Börsen die Fed-Entscheidung feierten: