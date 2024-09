Die beste Kombination für Langfristanleger

Der Goldpreis hat gerade in Euro ein neues Allzeithoch markiert. Beim Kupferpreis wird dagegen der Rezessionsblues gespielt und es ging zuletzt in den Rückwärtsgang. Dabei sind diese beiden Metalle wohl die besten für langfristig orientierte Anleger. Gold schützt vor dem Schuldenwahn der Welt und Kupfer profitiert von der Modernisierung der Infrastruktur und der Elektrifizierung vieler Gesellschaften. Die Aktie von Electrum Discovery kann von beiden Trends profitieren.

Goldpreis nun auch in Euro mit Allzeithoch

Der Goldpreis kennt kein halten und hat die Marke von 2.600 US-Dollar je Unze für sich entschieden. Von hier aus kann es charttechnisch gesehen ohne große Widerstände aufwärts gehen. In Euro erreichte das Edelmetall bereits in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch. Es wird Zeit, dass der Dollar nachzieht. Gold hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll seine Qualitäten als sicherer Hafen bewiesen.

Die Zinswende in den USA, dürfte dem Goldpreis weiter Rückenwind geben. Dazu kommen unsichere Aussichten mit einer US-amerikanischen oder gar globalen Rezession und natürlich der globale Schuldenwahn. Tatsächlich ist hier Deutschland immer noch vorbildlich. Doch gerade die USA, Japan, Frankreich, aber teils auch China haben ihren Boom der letzten zwei Dekaden vor allem auf Schulden aufgebaut. Irgendwann müssen diese zurückgezahlt werden – was in der neuzeitlichen Geschichte bei großen Ländern praktisch nie passiert ist – oder aber es wird inflationiert. Und das war vor allem für die USA seit dem Zweiten Weltkrieg immer der bequemste Weg, um die steigende Zinslast zu reduzieren.

Mit Gold oder Goldaktien können sich Anleger genau vor diesen Risiken schützen. Wie sehr ein hoher Goldpreis die Goldaktien beflügeln kann, zeigen übrigens schon die Kurse, aber vor allem auch die Unternehmensgewinne. Nach einer jüngsten Analyse von Bloomberg NEF ist der Goldsektor - gäbe es diesen als offiziellen Sektor im Aktienindex S&P 500 – die Branche mit den höchsten Gewinnmargen. Selbst der Chipsektor kommt aktuell nicht auf diese Margen, denn da gibt es neben Platzhirsch Nvidia noch viele weitere Konzerne.