Aktien Frankfurt Eröffnung Dax wieder bei 19.000 Punkten Der Dax ist am Dienstag wieder an die Marke von 19.000 Punkten zurückgekehrt. In den ersten Handelsminuten kletterte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent auf 19.002 Punkte. Am vergangenen Donnerstag hatte er nach der Zinswende in den USA mit 19.044 …