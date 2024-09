Prismo Metals - Silberbohrungen mit Partner Vizsla angelaufen!

Es hat vielleicht etwas länger gedauert, als dem einen oder anderen Aktionär lieb war, doch jetzt drehen sich die Bohrer bei Prismo Metals (WKN A2QEGD / CSE PRIZ). Der kanadische Explorer will ein hochgradiges Silbersystem auf seinem Palos Verde-Projekt, in dem man bereits extrem hohe Gehalte erbohrt hat, genauer untersuchen. Der Bohrstandort dafür wurde allerdings auf Gelände errichtet, das Prismo-Aktionär Vizsla Silver kontrolliert.



Errichtung des Bohrstandortes; Quelle: Prismo Metals

Die erste Bohrung dieses Jahres auf Palos Verdes in Mexiko (PV-24-34) soll 250 Meter der auf insgesamt 1.250 Meter ausgelegten, jetzt angelaufenen ersten Bohrphase umfassen. Prismo hatte das Team noch Anfang August mobilisiert und sofort die Vorbereitung für die Bohrkampagne aufgenommen, die man in Zusammenarbeit mit Vizsla durchführt.

Standort auf Vizsla-Land erlaubt Bohrung in größere Tiefe

Da aber der Bohrstandort auf Grund einer dort gegebenen, größeren Effizienz wie gesagt auf Vizsla-Gelände liegt, musste das Prismo-Team unter anderem die Sicherheits-, Arbeits- und Umweltprotokolle des Partners erlernen, was natürlich Zeit in Anspruch nahm. Hinzu kommt, dass das Gelände vergleichsweise schwer zu erreichen ist, was es erforderlich macht, dass der Zugang zum Standort und der Standort selbst von Hand angelegt werden mussten, was die Vorbereitungszeit noch einmal verlängerte. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist aber, dass es Prismo mit einem Bohrstandort, der weiter von den Aderaufschlüssen entfernt ist, möglich wird, Palos Verdes weit unterhalb der begrenzten Tiefe zu bohren, die man von den eigenen Claims aus erreichen könnte.

Jetzt aber sind die Bohrungen auf jeden Fall angelaufen Bei Prismo Metals hofft man sicherlich, ähnliche Resultate zu erzielen wie im vergangenen Jahr, als z.B. Bohrung PV-23-25 102 g/t Gold, 3.100 g/t Silber und 0,26% Zink oder 11.520 g/t Silberäquivalent (!) über 0,5 Meter erbrachte…

Ziel dieser Bohrphase ist es, erklärt Dr. Craig Gibson, Mitbegründer und Chief Exploration Officer von Prismo Metals, das Adersystem westlich der Northwest-Verwerfung unterhalb der Zone mit äußerst hohen Gehalten aus den vorherigen Kampagnen zu erkunden. Laut Dr. Gibson ist dabei zu erwarten, dass diese erste Bohrung sowohl die Palos-Verdes-Ader als auch die höher gelegene Gold-Silber-Ader etwa 50 Meter neigungsabwärts von den vorherigen Abschnitten durchschneiden wird.

Mit dem zweiten Bohrloch will Prismo 50 bis 70 Meter weiter neigungsabwärts testen. Möglichweise wird diese Bohrung vom gleichen Bohrstandort aus durchgeführt. Möglich sei auch ein Standort 100 Meter weiter entfernt von der Ader, so Dr. Gibson. Insgesamt sollten diese Bohrungen innerhalb von drei bis vier Wochen fertiggestellt sein.

Drei vorrangige Ziele

Prismo folgt mit diesem auf insgesamt 3.000 Meter ausgelegten Bohrprogramm den Empfehlungen eines gemeinsamen technischen Komitees, das aus Dr. Gibson, Vizsla Silvers VP Exploration Dr. Jesus Velador und Berater Dr. Peter Megaw besteht. Das Komitee hat dabei drei vorrangige Ziele definiert:

- die neigungsabwärts verlaufende Erweiterung des mineralisierten Ausläufers, der durch frühere Bohrungen im südwestlichen Teil der Ader definiert wurde, verfolgen.

- die Suche nach der Fortsetzung der Ader in der nordöstlichen Verlängerung der Ader über eine Querverwerfung, von der angenommen wird, dass sie die Ader nach unten versetzt hat.

- Erprobung der äußersten nordöstlichen Ausdehnung des Palos-Verdes-Adersystems in der Nähe der Konzessionsgrenze neben der historischen Mine Jesusita.

Fazit: Bei Prismo brechen spannende Zeiten an. Jetzt da der Silberpreis die Marke von 30 USD pro Unze erst einmal hinter sich gelassen zu haben scheint, ist sicher ein guter Zeitpunkt, um die Erbohrung des Adersystems von Palos Verdes wieder aufzunehmen. Zumal das Unternehmen dort ja bereits herausragende Ergebnisse erzielt hat. Kommt hinzu, dass Prismo in Hot Breccia noch über ein äußerst spannendes Kupferprojekt im Herzen des Kupfergürtels von Arizona verfügt. Laut dem Unternehmen ist so mit einer „sehr aktiven“ zweiten Jahreshälfte zu rechnen – mit zahlreichen Bohrergebnissen von beiden Projekten. Wir sind gespannt!

