Nordex mit neuem Großauftrag – Aktie unmittelbar vor starkem Kaufsignal!

Gründe für das anhaltende Interesse an der Aktie dürften neben den zu erwartenden Margenverbesserungen auch sinkenden Zinsen sein, die Investitionen in erneuerbare Energien wieder attraktiver machen. Außerdem hat Nordex in diesem Jahr eine ganze Reihe an Großaufträgen erhalten – inklusive des Abschlusses langfristiger Service- und Wartungsverträge.

Die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex präsentiert sich in diesem Jahr in einer starken Verfassung. Seit dem Jahreswechsel verteuerten sich die Anteile um mehr als die Hälfte. Damit nimmt das Unternehmen im MDAX hinter Immobilienfinanzierer Hypoport den zweiten Platz ein. Im TecDAX muss sich das Unternehmen nur KI-Profiteur SÜSS MicroTec geschlagen geben.

Nordex erhält Großauftrag aus Polen

Am Dienstag hat das Unternehmen den nächsten Großauftrag bestätigt. Für einen Windpark in Polen wird Nordex "ab Ende 2025", wie es in der Pressemitteilung heißt, 41 Turbinen liefern. Am Standort in Miejska Gorka in der Woiwodschaft Großpolen soll ein Windpark mit einer Gesamtleistung von rund 148 Megawatt entstehen. Hierfür wird der Konzern Anlagen des Typs N117/3600 liefern.

Die Inbetriebnahme des ursprünglich von einem in Dresden ansässigen Betreiber entwickelten Projektes ist für den Start in das Jahr 2027 geplant. Projektierer VSB hat den Windpark inzwischen jedoch an TAURON, den zweitgrößten Energieanbieter Polens verkauft, der sich zur Aufstockung des Projektes entschlossen hat.

So wird Nordex insgesamt sogar 53 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 198 Megawatt liefern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei dem Windpark um den bislang größten in dieser Region und wird den Konzern dabei unterstützen, seinen Marktanteil in der boomenden polnischen Volkswirtschaft zu erhöhen.

Starkes Kaufsignal in unmittelbarer Reichweite

Bei Investoren stößt die Unternehmensmitteilung auf Gefallen, die Aktie verteuert sich am Dienstag um weitere 1,5 Prozent und setzt ihre im Juli gestartete Erholung damit fort. Vom bisherigen Jahreshoch bei 15,77 Euro trennen die Aktie nur noch wenige Cent.

Gelingt der Sprung darüber, erreicht Nordex den höchsten Kurs seit fast zweieinhalb Jahren. Solche markanten Hochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale, daher könnte eine impulsive Aufwärtsbewegung bis zur nächsten Hürde bei etwa 18 Euro einsetzen.

Fazit: Kursziel 26 Euro? Das ist langfristig möglich!

Hält die Geschäftsentwicklung mit der Kursentwicklung Schritt – hierbei wird es vor allem die in den vergangenen Jahren unbefriedigenden Margen ankommen – dürfte die langfristige Trendwende der Aktie weiter an Fahrt aufnehmen.

Im Fünfjahreschart zeichnet sich zunehmend eine Untertassenformation ab, die langfristig zu Kursen von 26 Euro und mehr führen könnte. Um dieser Spekulation Auftrieb zu verleihen, wird Nordex am 07. November ein entsprechend starkes Quartalsergebnis präsentieren müssen, das einen klaren Weg zu nachhaltiger Profitabilität zeigt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion