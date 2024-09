Chinas Zentralbank will Wirtschaft mit Zinssenkung stärken

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Zentralbank hat wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite sinken, wie der Gouverneur der Behörde, Pan Gongsheng, in Peking sagte. Zudem soll bei einem zweiten Wohnbau-Darlehen die Quote für die Mindestanzahlung von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken.

Die Zentralbank verantwortet die Währungs- und Geldpolitik in China. Ihre Maßnahmen sollen ein stabiles Wirtschaftswachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unterstützen, wie die staatliche "Volkszeitung" schrieb. Die Zentralbank handelt nun, da sich die Annahmen mehren, China könnte sein angepeiltes Wachstumsziel von ungefähr fünf Prozent verfehlen.

In der Volksrepublik drückt eine Immobilienkrise schon länger auf die Wirtschaftsleistung. Ein angekündigtes Programm zum Rückkauf leerstehender Wohnungen durch den Staat zeigte bislang wenig Wirkung. Die Krise in dem Sektor, der lange ein wichtiger Wachstumstreiber war, trägt obendrein zum schwachen Konsumverhalten in China bei. Denn viele Menschen investierten ihr Erspartes lange in Immobilien und mussten seit längerem einen Wertverlust fürchten. Die Haushalte hielten deshalb ihr Geld für unsichere Zeiten zusammen, anstatt es auszugeben.

China-Analyst Duncan Wrigley von Pantheon Macroeconomics zeigte sich skeptisch. China habe sich gegen politische Initiativen gewehrt, die mit einem "großen Knall" einhergehen würden. Ein Beispiel dafür sei die Einrichtung einer gut ausgestatteten Wohnungsbank zum Aufkauf von Wohnungsbeständen. Wahrscheinlich würden jetzt weitere lokale Lockerungen folgen, die nur einen kurzfristigen Anstieg der Wohnungsverkäufe auslösen werden, insbesondere in den Städten der Oberschicht. Die Anpassung des Immobiliensektors wird laut Wrigley angesichts der hohen Bestände und der sinkenden Preise in den meisten Städten trotz der Maßnahmen wahrscheinlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Analyst Volkmar Baur von der Commerzbank sprach zwar von einem großen Schritt für eine konservative Institution wie Chinas Zentralbank. Allerdings befürchtet der Experte, dass diese Maßnahmen etwas am Kern der Probleme in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorbeigehen. Denn diese befänden sich nicht auf der Angebotsseite und seien auch nicht zyklischer Natur.

Es ist Baur zufolge allen voran die private Nachfrage, die strukturell zu niedrig sei. Deswegen befinde sich die Inflation in China seit Monaten nahe null Prozent, während ein immer höherer Außenhandelsüberschuss aufgebaut wird. Der Experte folgerte: "Strukturelle Reformen, die die soziale Versorgung verbessern und den Lohnanteil am nationalen Gesamteinkommen erhöhen, könnten dafür sorgen, dass die hohe Sparquote der privaten Haushalte fällt und der private Konsum wächst."/jon/DP/zb/la/jha/