+20 Prozent und mehr: Kursexplosion bei diesen Lithium-Aktien!

Starke Kursanstiege scheinbar aus dem Nichts

Noch härter als die Anteile von bereits etablierten Unternehmen hat es Newcomer der Branche sowie Explorationsunternehmen getroffen. So büßte beispielsweise American Lithium, das in Peru auf eines der weltweit ergiebigsten Vorkommen gestoßen ist, allein in diesem Jahr zweitweise über 70 Prozent an Wert ein. Der bisherige CEO Simone Clarke kündigte daher seinen Rückzug an.

Zum Wochenauftakt ging es für die Aktie das kanadischen Explorationsunternehmens jedoch steil bergauf, die Anteile verteuerten sich zeitweise um mehr als ein Viertel und gingen schließlich mit einem Plus von über 17 Prozent aus dem Handel.

Auch die Anteile von Standard Lithium verteuerten sich deutlich und legten mit einem Plus von 23 Prozent sogar noch stärker an Wert zu. Unternehmensspezifische Neuigkeiten gab es jedoch keine, auch der Lithiumpreis zeigte zum Wochenauftakt keine nennenswerte Veränderung.

Ungeachtet dessen ging es auch für Albemarle 3,1 Prozent nach oben. Kleinere Player wie Sigma Lithium und Piedmont Lithium verteuerten sich mit Kursgewinnen von 4,1 und 5,2 Prozent ebenfalls nennenswert – und können am Dienstag in der US-Vorbörse mit weiteren Zuwächsen nachlegen.

Kursexplosion dürfte zwei Gründe haben

Ursächlich für das plötzliche Interesse an Lithium-Aktien dürften vor allem zwei Entwicklung sein. Erstens hat das US-Energieministerium am vergangenen Freitag bekanntgegeben, den Aufbau einer heimischen Batterieproduktion mit 3 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Insgesamt 25 Unternehmen, darunter Albemarle, sollen mit Fördermitteln unterstützt werden, um die USA unabhängiger von chinesischen Zulieferern zu machen.

Zweitens wecken die in der Nacht auf Dienstag in Aussicht gestellten Lockerungen der chinesischen Notenbank sowie Stimulusmaßnahmen der Zentralregierung in Peking die Hoffnung der Anleger darauf, dass der strauchelnde Binnenmarkt des Reichs der Mitte wieder auf die Beine kommt – und beispielsweise zu einer erhöhten Nachfrage nach E-Fahrzeugen führt.

Dazu passt, dass die Hersteller von E-Autos bereits am Montag deutlich zulegen und den Gesamtmarkt outperformen konnten. Für Tesla ging es um fast 5 Prozent nach oben, die Anteile von Li Auto verteuerten sich um 3 Prozent, während BYD am Heimatmarkt in Hong Kong 3,5 Prozent zulegte.

Fazit: Anleger müssen weiterhin viel Geduld mitbringen

Lithium-Aktien hat es in 2024 hart getroffen, Anleger mussten nicht nur viel Geduld, sondern auch eine harte Verlusttoleranz aufbringen. Zum Wochenauftakt haben sich die Branchenwerte aber eindrucksvoll zurückgemeldet – und das ganz ohne die Unterstützung des Lithium-Preises.

Ursächlich für das Interesse dürfte eine Subventionsmaßnahme des US-Energieministeriums sowie das von der chinesischen Regierung beschlossene Stimuluspaket sein. Wenngleich das kurzfristig für Begeisterung sorgt, muss eine nachhaltige Kursentwicklung aber infrage gestellt werden, solange nicht auch die Preise für Lithiumverbindungen wieder spürbar anziehen.

Bis es in der Branche daher zu einem nachhaltigen Turnaround kommt, dürfte die Geduld der Anleger weiter auf eine harte Probe gestellt werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion