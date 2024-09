Ifo-Geschäftsklima trübt sich vierten Monat in Folge ein Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im September abermals verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,2 Punkte auf 85,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Es ist der vierte Rückgang des wichtigsten …