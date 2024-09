Selenskyj wirbt in den USA um Hilfe für Energieinfrastruktur

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch in den USA vor Wirtschaftsvertretern für Investitionen in den angeschlagenen Energiesektor geworben. "Die Hauptaufmerksamkeit galt der Vorbereitung des ukrainischen Energiesystems auf den Winter", schrieb der Staatschef in sozialen Netzwerken. Das Land befürchtet als Folge der von Russland verursachten Kriegsschäden auch in diesem Winter wieder Stromausfälle.

Selenskyj stellte besondere Anreize in Aussicht. "Das ist ein Vorschlag von uns. Dies ist einer der Punkte unseres Siegesplans", sagte er in einem veröffentlichten Video. An dem Treffen in New York nahmen neben Vertretern von Energie-, Finanz- und Versicherungsunternehmen auch die Leiterin der Behörde für internationale Entwicklung USAID, Samantha Power, teil.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Unterstützung gegen die russische Invasion. Russland hat das ukrainische Energiesystem seither mit massiven Luftschlägen geschädigt./ast/DP/stk