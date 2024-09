VCI Global tütet weitere Deals ein!

Ob Künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit oder Gaming: Die Beteiligungsgesellschaft VCI Global spielt bei diesen Trends ganz vorne mit. Nun hat das Unternehmen nicht nur sein KI-Geschäft gebündelt, sondern zeigt auch, dass es die ganze Klaviatur des Beratungsgeschäfts spielen kann. Gleich vier Unternehmen will VCI Global an die Börse bringen und sichert sich laut eigenen Angaben so 18 Mio. US-Dollar an Einnahmen.

VCI Global bündelt sein KI-Geschäft

Als Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft tanzt VCI Global (0,14 US-Dollar, ISIN: VGG982181031) auf verschiedenen Hochzeiten. Dass das Unternehmen aber dies beherrscht, zeigen die jüngsten strategischen Schritte. So hat das an der Nasdaq gelistete Unternehmen sein Know-how im Bereich Künstliche Intelligenz nun in einer Gesellschaft gebündelt. Bei der Tochtergesellschaft VC AI Limited werden künftig vier zentrale Geschäftssegmente zusammengefasst. Dabei will VCI Global nun seine GPU-Server unter einer eigenen Marke für die KI-Branche auf den Markt bringen und bereits im Oktober 2024 den Betrieb aufnehmen. Im Bereich GPU-Cloud-Computing wird das KI-Rechenzentrums-Geschäft durch die Eröffnung des AI Computing Center in Malaysia („AICC Malaysia“) gestartet, wobei die Dienste im zweiten Quartal 2025 beginnen sollen. Die KI- und Large-Language-Model (LLM)-Lösungen wiederum werden nun aktiv Kunden angeboten. Und nicht zuletzt werden die Cybersicherheitslösungen des Unternehmens nun auf breitere und anspruchsvollere Angebote im KI-Bereich fokussiert. Damit legt VCI Global die Basis für das weitere Wachstum.

Starke Zahlen und hohes Wachstum

Im Vorjahr hatte VCI Global bereits gezeigt, dass man den Worten auch Zahlen folgen lässt. So wuchs der Gewinn je Aktie um 64% auf 0,21 US-Dollar. Der Umsatz legte gar um 145 Prozent auf rund 19,8 Mio. US-Dollar zu. In diesem Tempo dürfte es weitergehen, zumal VCI Global auch in seinem Beratungsgeschäft die nächsten Deals eingetütet hat. So wird VCI Global in den kommenden 14 Monaten insgesamt vier Unternehmen aus Malaysia beim Listing an der Technologiebörse Nasdaq beraten und unterstützen. Dies wird laut Unternehmensangaben 18 Mio. US-Dollar in die Kassen spülen. Die Unternehmen kommen aus den Bereichen Telekommunikation, Abfallwirtschaft, Gesundheitswesen und Beauty sowie Freizeit. Damit festigt VCI Global seine Position in Südostasien als gefragtes Beratungshaus im Bereich Kapitalmärkte.