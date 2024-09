Fortec Elektronik: Wird das ein Break?

Der bisherige Jahresverlauf war für Fortec Elektronik alles andere als positiv. Seit Jahresbeginn büßte die Aktie bis zu 35 % ein und setzte damit die Korrektur fort, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 begonnen hatte. Was vor allem damit zu tun hatte, dass die konjunkturellen Schwächen in einigen wichtigen Branchen und Märkten auch auf das Ergebnis drückten. So hatte Fortec Elektronik für das im Juni zu Ende gegangene letzte Geschäftsjahr 2023/24 ein Umsatzminus von 10 % und einen Rückgang beim operativen Gewinn um 36 % verzeichnen müssen.

Dennoch: Als Spezialist für maßgeschneiderte elektronische Komponenten, die in vielen Segmenten wie Industrie, Medizintechnik oder Transport eingesetzt werden, könnte Fortec Elektronik vor dem Hintergrund der laufenden Zinswende und den damit einhergehenden Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung bzw. eine Wachstums-Dynamisierung ebenfalls wieder aus der Ertragsdelle herauskommen. So prognostiziert beispielsweise Montega zwar für das laufende Geschäftsjahr noch mal Umsatz- und Gewinnrückgänge. Im kommenden Geschäftsjahr soll hier der Trend allerdings umgekehrt werden können.