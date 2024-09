Ölpreise ziehen an - China kündigt Stützungsmaßnahmen an Die Ölpreise haben am Dienstag spürbar zugelegt. Angesichts einer allgemein guten Marktstimmung kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 74,87 US-Dollar. Das waren 97 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der …