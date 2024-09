Deutsche Anleihen Kursverluste - Gute Stimmung an Aktienmärkten belastet Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,33 Prozent auf 134,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,193 …