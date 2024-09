RWB tätigt sieben weitere Auszahlungen an Privatanleger (FOTO)

Oberhaching (ots) - Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

Privatkundensegment, tätigt im Herbst sieben weitere Auszahlungen an über 7.000

Privatanlegerinnen und -anleger. Diese werden in Kürze über alle wichtigen

Eckdaten inklusive ihrer individuellen Auszahlungsbeträge informiert. Die Höhe

der Ausschüttungen liegt je nach Fonds zwischen 10 und 30 Prozent. Insgesamt

wird die RWB damit in 2024 17 Auszahlungen an über 27.000 Anleger tätigen.



Die folgenden Dachfonds* zahlen im Herbst 2024 aus:





- RWB Asia I: 20 Prozent (6. Auszahlung)- RWB China IV: 10 Prozent (6. Auszahlung)- RWB Direct Return I: 15 Prozent (4. Auszahlung)- RWB Direct Return II: 10 Prozent (2. Auszahlung)- RWB Germany I: 10 Prozent (4. Auszahlung)- RWB Germany III: 10 Prozent (7. Auszahlung)- RWB India III: 30 Prozent (7. Auszahlung)Beim RWB India III wurde bereits bei der sechsten Auszahlung vor zwei Jahren die100 Prozent Quote übertroffen. Das bedeutet, dass die Anleger ihr ursprünglichinvestiertes Kapital schon vollständig zurückhalten haben. Mit dieser siebtenAusschüttung steigt diese Quote nun auf 132 Prozent an."Wenn wir Auszahlungen tätigen, ist das immer ein schöner Moment, denn damitkönnen wir das in uns gesetzte Vertrauen der Anleger im wahrsten Sinne desWortes zurückzahlen", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWBPrivateCapital Emissionshaus AG. "Auch in dem schwierigen Umfeld der vergangenenMonate haben wir gute Unternehmensverkäufe in unseren Portfolios verzeichnet,die die neuen Auszahlungen ermöglichen. Das stellt einmal mehr die Stabilitätund die Investmentqualität unserer Produkte unter Beweis."Die sieben genannten Private-Equity-Dachfonds befinden sich allesamt in dersogenannten Auszahlungsphase. Sobald diese beginnt, werden Rückflüsse auserfolgreichen Unternehmensverkäufen nicht weiter reinvestiert, sondern plangemäßin Tranchen an die Anleger ausgezahlt.*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet -vollständig lauten diese:RWB Asia I (RWB Special Market GmbH & Co. Asia I KG i.L.)RWB China IV (RWB Special Market GmbH & Co. China IV KG i.L.)RWB Direct Return (RWB Direct Return GmbH & Co. geschlossene Investment-KG i.L.)RWB Direct Return II (RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KGi.L.)RWB Germany I (RWB Special Market GmbH & Co. Germany I KG i.L.)RWB Germany III (RWB Special Market GmbH & Co. Germany III geschlosseneInvestment-KG i.L.)RWB India III (RWB Special Market GmbH & Co. India III KG i.L.)Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Übersicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB den Einstieg in dieAnlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichenRatensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer dererfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.
Mehr unter: http://www.rwb-ag.de