Anleihe für Privatanleger, um aktuelles Zinsniveau sichern

Sinkende Zinsen: Warum Anleihen jetzt wieder attraktiv sind

Wenn die Zinsen sinken, dann sind Anleihen heute attraktiv. Denn Anleihen werden während ihrer Laufzeit gehandelt und spiegeln stets den Marktzins wider. Über den Marktpreis errechnet man aus Laufzeit und Zins die Rendite einer Anleihe. Der Zins bleibt gleich, die Laufzeit auch. Wenn nun also das Zinsniveau, also der Leitzins, sinkt, wird auch die Rendite sinken. Dies geschieht über den Marktmechanismus: Der Preis dieser Anleihe steigt.



Wenn dieser Trend also mehrere Monate anhalten wird, dann könnte es sinnvoll sein, heute noch ein paar Anleihen ins Depot zu holen.

Anleihen-Screening: Welche Kriterien wirklich zählen

Ich habe ein ausführliches Screening betrieben und dabei mein Bloomberg-Terminal an seine Grenzen gebracht und sogar Experten von Bloomberg hinzu gezogen. Das Ergebnis ist überschaubar und lässt die vielen Anläufe, die ich in den vergangenen drei Wochen unternommen habe, außer acht. Es ist gar nicht so einfach, sinnvolle Kriterien zu definieren. Manche Kriterien sind gar nicht hinterlegt, andere sind missverständlich. Zudem brauchen wir eine fundierte Meinung darüber, wie sich der Markt entwickeln wird.



Als kleines Amuse-Gueule zeige ich Ihnen gerne meine Favoritenliste:





Issuer Name Coupon Fällig Rendite PNE AG 5,00% 23.06.2027 4,40% Schaeffler AG 2,88% 26.03.2027 3,61% LANXESS AG 1,00% 07.10.2026 3,35% Symrise AG 1,25% 29.11.2025 3,37% LANXESS AG 0,00% 08.09.2027 3,10% Symrise AG 1,38% 01.07.2027 3,11% FMC AG 3,88% 20.09.2027 3,04% Continental AG 4,00% 01.03.2027 3,04% E.ON SE 1,00% 07.10.2025 3,03% FMC AG 0,63% 30.11.2026 2,99% Bayer AG 4,00% 26.08.2026 2,97% Hella G... KGaA 0,50% 26.01.2027 2,99%