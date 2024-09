Invertir hoy en el futuro con Oro de Degussa (FOTO)

Francfort / Madrid (ots) -



- aumento de valor a largo plazo

- diversificar inversiones para mejorar el patrimonio de la jubilación



La incertidumbre sobre la evolución de la inflación, los tipos de interés y los

procesos de transformación inducen a mucha gente a reflexionar sobre la

seguridad de su dinero o su patrimonio.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Gold Rohstoff Beiträge: 95.883 Beiträge:

También los bancos centrales reaccionan en consecuencia. Sus compras de oro sehan multiplicado por tres en el último año y medio, lo que ha ido elevando elprecio internacional del oro hasta un máximo histórico.Este aumento ha sido casi constante a lo largo de los siglos. A medio y largoplazo todas las comparaciones muestran que el precio del oro, con algunas pausasy períodos de estagnación, ha seguido la dirección al alza.Desde el final de la década de los noventa el valor del oro se encareció desdeunos 300 dólares USA por Onza hasta 2.300 dólares en la actualidad, lo quesignifica un aumento superior a siete veces. Con la vista en el retrovisorpercibimos que la inversión en oro fue siempre rentable. El que, sin embargo,busque un golpe de efecto o una ganancia a corto plazo, debería estar dispuestoa correr más riesgo.Para los inversores que compran por primera vez o que no tienen prisa, el oro esun activo con un horizonte de rentabilidad superior. Es además idóneo paradiversificar las inversiones, según indicaba este mes de junio Financial Times.El mejor momento para invertir en lingotes de oro o en monedas es cuando elinversor tienen recursos disponibles o no los necesita de inmediato.Entre las ventajas de la inversión en metales preciosos está la de su liquidez,puede convertirse en efectivo en muy corto plazo y con ventajas fiscales.Numerosos analistas coinciden en que incluso si los tipos de interés siguenaltos, el precio del oro seguirá su dinámica continuada de incremento.Quien piense en la próxima generación, quiera asegurar la educación y formaciónde los nietos o se fije ciertas metas para la edad madura debería observar laescalada del precio del oro en 2024. Y, en consecuencia, invertir una parte desus activos en oro y asegurar así la estabilidad de su patrimonio a largo plazo.El 24% de los bancos centrales prevé aumentar sus reservas de oro esteejercicio, según la encuesta realizada por World Gold Council (WGC) en laprimavera de 2024. JPMorgan asegura en su pronóstico sobre materias primas para2024 que oro y plata son los únicos activos que tendrán un crecimientoestructural.Los asesores de Degussa son expertos cualificados en la acumulación depatrimonio, ofreciendo servicios profesionales en el ámbito de los metalespreciosos, en la oferta de lingotes físicos, monedas de inversión y colección.Sus especialistas han vuelto a ser reconocidos por las revistas e institutoslíderes de mercado. "Marca preferida 2024"/Focus Money, "Mejor servicio yextraordinaria relación precio/calidad 2024", para el FAZ Insititut y "El mejorasesoramiento", según Handelsblatt.Especial en Degussa es también la disponibilidad inmediata del producto, asícomo los estándares de seguridad y discreción. El que prefiera comerciar desdecasa, puede hacerlo de manera digital, con nuestra tienda Online Shophttp://degussa.com , que acaba de ser premiada por el diario económicoHandelsblatt como "mejor comercializador Online 2024".Degussa es la empresa de referencia en Europa en el comercio del oro físico deinversión y cada día asesora a miles de clientes. Lleva años ofreciendoconfianza, transparencia y seguridad.La sede central de la compañía está situada en Frankfurt am Main, Alemania, enel corazón financiero de la ciudad. Cuenta con delegaciones en más de 14ciudades de Alemania, Suiza, Reino Unido y España (Velázquez 2, 28001 Madrid)).En su sede española acoge también a clientes internacionales, con especialatención a América central y del Sur por sus afinidades lingüísticas yculturales.Más información en https://www.degussa.comLas solicitudes de entrevistas deben dirigirse a:Claudia Fasse, Degussa Goldhandel GmbH, Kettenhofweg 29, 60325 Frankfurt amMain, Alemania.Teléfono: +49-172 2108904. Correo: presse@degussa.comContenido adicional: http://presseportal.de/pm/105154/5871315OTS: Degussa Goldhandel GmbH