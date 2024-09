Dieser Investor ist bei Infineon jetzt ganz dick im Geschäft!

Damit besteht gegenüber dem im TecDAX notierten KI-Darling SÜSS MicroTec , der sich im selben Zeitraum bereits mehr als verdoppeln konnte, ein gewaltige Performancelücke. Diese kann Infineon am Dienstag aus eigener Kraft um drei Prozentpunkte verkleinern, das Unternehmen ist gemeinsam mit Fahrzeughersteller BMW an der Spitze des deutschen Leitindex DAX zu finden.

Von der allgemeinen Begeisterung für Halbleiter-Aktien hat das deutsche Vorzeigeunternehmen Infineon in diesem Jahr bislang nicht profitieren können. Ein Minus von rund 21 Prozent seit dem Jahreswechsel ist die magere Bilanz der Anteile.

Vermögensverwalter überschreitet Meldeschwelle

Ursächlich für den Kursanstieg dürfte vor allem eine Offenlegung sein. Aus einem Schreiben an die Börsenaufsichtsbehörde geht hervor, dass der französische Vermögensverwalter Amundi seinen Anteil am Unternehmen aufgestockt hat – und zwar um 0,02 Prozentpunkte von 2,99 auf 3,01 Prozent.

Das ist auf den ersten Blick vernachlässigbar, hat aber eine folgenreiche Konsequenz. Denn mit dem Aufstocken ihrer Position landen die Franzosen über 3 Prozent und damit oberhalb der Meldeschwelle für Unternehmensbeteiligungen.

Amundi ist alles andere als ein Nobody

Bei Amundi handelt es sich um ein Schwergewicht der Branche. Insgesamt verwaltet das französische Unternehmen ein Vermögen von über 2 Billionen Euro und ist nach BlackRock der zweitgrößte ETF-Anbieter Europas.

Laut des an die BaFin übermittelten Dokumentes hält Amundi im Auftrag seiner Kunden 39.341.005 Anteile mit einem tagesaktuellen Marktwert von rund 1,18 Milliarden Euro. Weitere nennenswerte Eigner sind der norwegische Staatsfonds sowie die Deutsche-Bank-Tochter DWS Investment mit Anteilen ebenfalls um die drei Prozent.

Aktie an DAX-Spitze, Kursgewinne genau zur richtigen Zeit

Die Nachricht darüber, dass mit Amundi als schwergewichtiger Vermögensverwalter ein weiterer institutioneller Investor dick im Geschäft ist, kommt bei Anlegern gut an. Infineon gewinnt am Dienstag rund drei Prozent an Wert und kann sich zumindest zwischenzeitlich wieder über die Marke von 30 Euro schieben.

Das könnte dem vor zwei Wochen gestarteten Rebound-Versuch neuen Schub verleihen. Der mittelfristige Trend der Aktie bleibt jedoch abwärtsgerichtet. Mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre dominiert eine breite Seitwärtsrange mit Barrieren um 29 und 38 Euro das Kursgeschehen. Die Kursgewinne vom Dienstag kommen daher aus der Perspektive Long-positionierter Anleger genau zur richtigen Zeit.

Fazit: Durchwachsene Aussichten, Alternativen erwägen

Der französische Vermögensverwalter Amundi hat seinen Anteil am deutschen Halbleiterwert Infineon vergrößert und damit die Schwelle zur Meldepflicht überschritten. Das verhilft der Aktie am Dienstag zu Kursgewinnen von 3 Prozent und sichert Infineon einen Platz an der DAX-Spitze.

Aus technischer Perspektive sind diese Kursgewinne wichtig, da die Aktie sonst aus ihrem übergeordneten Seitwärtstrend fallen könnte. Die Schwäche der Anteile reflektiert dabei aus fundamentaler Perspektive die anhaltenden Absatzschwierigkeiten in den Segmenten Industrie- und Automotive-Halbleiter.

Ohne eine Belebung der Nachfrage dürfte das Umfeld für die Infineon-Aktie daher ungemütlich bleiben und andere Branchenwerte besser abschneiden. Eine attraktive Alternative bietet beispielsweise das Papier von ON Semiconductor.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion