FTI-Pleite beschert Tui mehr Sommergäste - Aktie legt leicht zu

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Reiselust der Deutschen hat dem Reisekonzern Tui einen starken Sommer beschert. Während die bisherige Rivalin FTI in die Pleite schlitterte, verzeichnete Tui bei den Pauschalreisen sechs Prozent mehr Gäste als ein Jahr zuvor. In Deutschland lag die Zahl der Buchungen sogar zehn Prozent höher als im Sommer 2023, wie der Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Zudem griffen die Kunden für ihre Erholung erneut tiefer in die Tasche. Tui-Chef Sebastian Ebel sieht den Konzern damit auf Kurs zu seiner geplanten Gewinnsteigerung im zu Ende gehenden Geschäftsjahr.

Die Tui-Aktie gewann am Vormittag zuletzt 0,5 Prozent im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Im Vergleich zum Jahreswechsel hat das Papier jedoch immer noch fast sechs Prozent eingebüßt.