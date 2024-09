Varta: "Hauptversammlung war eine klare Kampfansage" – kommt die Klage?

Tüngler betonte, man sei zwar noch in Verhandlungen, aber der Druck auf Varta müsse erhöht werden. "Ein Gerichtsverfahren wird jetzt wahrscheinlicher. Wir bereiten uns konkret darauf vor, die Konsequenzen für das Unternehmen zu klären, sollte es den Streubesitz entschädigungslos abstoßen wollen."

Nach einer außerordentlichen Hauptversammlung kritisierte Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), am Montag das Vorgehen des Varta-Managements scharf. "Das Management ignoriert die Interessen der Kleinanleger. Das war eine klare Kampfansage", sagte er der dpa.

Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte DSW-Vizepräsident Klaus Nieding die intransparente Informationspolitik von Varta kritisiert und eine einvernehmliche Lösung gefordert. Sollte keine Lösung gefunden werden, will die DSW alle rechtlichen Mittel ausschöpfen. "Das würde die Angelegenheit erheblich verzögern, was weder im Interesse des Unternehmens noch der Aktionäre, Mitarbeiter oder Kunden ist."

Hinter verschlossenen Türen informierte der Varta-Vorstand auf der außerordentlichen Hauptversammlung über die aktuelle Lage des Unternehmens. Die DSW vertritt gemeinsam mit Partnern mehr als 3.000 freie Varta-Aktionäre. Auch die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger kündigte Widerstand gegen die Pläne an. Derzeit sind noch 49,9 Prozent der Aktien in der Hand von Kleinanlegern. Michael Tojner, der über Montana Tech Components 50,1 Prozent der Aktien hält, will diese Konstellation bald ändern.

Varta befindet sich in einer anhaltenden Krise und versucht im Rahmen des Unternehmensstabilisierungs- und -umstrukturierungsgesetzes (StaRUG) die Altaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen. Ein solches Verfahren, das Varta bereits im Juli beantragt hatte, ermöglicht es, die Interessen der Aktionäre zu umgehen.

In der Folge crashten die Titel im Juli von über 10 Euro um fast 70 Prozent auf 3,25 Euro. Seitdem ging es stetig weiter abwärts. Seit Jahresbeginn summiert sich der Wertverlust auf über 92 Prozent.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren. Jetzt informieren!

Nach einem Einigungsprozess im August legte der Konzern unter Führung von CEO Michael Ostermann ein Sanierungskonzept vor, das von fast allen Stakeholdern unterstützt wurde. Das Konzept sieht einen Schuldenschnitt und die Verlängerung von Krediten vor, um die Schulden von fast einer halben Milliarde Euro auf 230 Millionen Euro zu reduzieren. Außerdem soll das Grundkapital der Varta AG auf null Euro herabgesetzt werden, was zum entschädigungslosen Ausscheiden der Aktionäre und zum Verlust der Börsennotierung führen würde.

Neue Aktien sollen nur an eine Firma Tojners und den Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche ausgegeben werden, die jeweils 30 Millionen Euro investieren. Weitere 60 Millionen Euro kommen als Darlehen von den Gläubigern.

Der Sanierungsplan soll im Oktober dem Sanierungsgericht vorgelegt werden, mit dem Abschluss des Verfahrens wird im Januar gerechnet. Varta beschäftigte zuletzt rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion