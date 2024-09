LVMH: Keine Erholung in Sicht!

Zwar sieht Pusz LVMH langfristig als eines der besten Unternehmen in der Luxusgüterbranche, jedoch seien die kurzfristigen Risiken für das Ergebniswachstum und die Margen deutlich gestiegen.

Laut UBS-Analystin Zuzanna Pusz haben sich die Aussichten für das Unternehmen im Jahr 2024 eingetrübt, was das Risiko für die Gewinnmargen erhöht. Trotz der beeindruckenden Marktführerschaft von LVMH in den vergangenen zehn Jahren (+14 Prozent jährliches Wachstum im Mode- und Lederwarensegment im Vergleich zu +7 Prozent bei Wettbewerbern), deuten die aktuellen Entwicklungen darauf hin, dass das Unternehmen mit zunehmend unsicheren Marktbedingungen konfrontiert ist.

Diese Unsicherheit ist auch der Aktie anzumerken. In den vergangenen 6 Monaten hat das einstmals wertvollste Unternehmen Europas mehr als 25 Prozent an Wert verloren.

Q3-Vorschau: Alle Augen auf Dior gerichtet

LVMH wird Mitte Oktober die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Pusz erwartet einen Umsatzrückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem organischen Umsatzwachstum von +1 Prozent. Besonders im Mode- und Lederwarensegment (F&LG), das traditionell die größten Gewinne für das Unternehmen generiert, wird ein Rückgang um 1 Prozent prognostiziert. Der Preisanstieg bei Louis Vuitton im Juli könnte zwar einen positiven Effekt haben, doch die jüngsten Kontroversen um Dior könnten diesen ausgleichen.

Besondere Aufmerksamkeit wird laut Pusz auf den Konsumtrends in China liegen, das in den vergangenen Monaten den Haupttreiber des Umsatzwachstums im F&LG-Segment darstellte. Weitere Risiken ergeben sich aus den schwächelnden Umsätzen in Amerika und Europa sowie den Unsicherheiten im Bereich Cognac und Champagner. Zusätzlich stellen Währungsschwankungen, insbesondere des japanischen Yen, eine Belastung für die Margen im zweiten Halbjahr dar.

Tipp aus der Redaktion Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Diese und viele weitere Wertpapiere finden Sie bei SMARTBROKER+ Entdecken Sie jetzt unsere günstigen Konditionen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 senkt die UBS ihre Umsatzprognose für LVMH um 1 Prozent bis 3 Prozent . Dafür seien vor allem ein verlangsamtes Wachstum im Lederwarensegment, die Auswirkungen der jüngsten Dior-Kontroversen und ein allgemein ungünstiges makroökonomisches Umfeld verantwortlich. Die operative Marge für das Mode- und Lederwarensegment wird nun auf 37,3 Prozent im Jahr 2025 geschätzt, was ebenfalls unter den bisherigen Erwartungen liegt.

Die Analystin bleibt bei ihrem Neutral-Rating für die Aktie, senkt das Kursziel aber um 10 Prozent auf 660 Euro. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,3 für 2024 und 21 für 2025 bleibe die Aktie auf Basis langfristiger fundamentaler Daten attraktiv. Jedoch fehlten derzeit positive Impulse, um die Aktie kurzfristig überdurchschnittlich abschneiden zu lassen.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 611,7EUR auf Tradegate (24. September 2024, 14:33 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 641,24 € , was eine Steigerung von +6,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer