Warum die Menschen dort gern arbeiten (FOTO)

Speyer (ots) - Michael Wohlfart und Bastian Schoder haben die KanzleiboosterGmbH gegründet, um Steuerkanzleien bei der Prozessoptimierung zu unterstützen.Das Motto der Unternehmensberatung lautet: "Wir machen aus guten Steuerberaternbessere Unternehmer." Das Angebot ist so gefragt, dass sich Kanzleibooster aufWachstumskurs befindet und Mitarbeiter sucht, die keine Angst davor haben,Verantwortung zu übernehmen.Steuerberater haben gegenwärtig keinen Mangel an Aufträgen. Es ist eher so, dasssie überlastet sind und keine weiteren Mandanten annehmen können. Die Ursachedafür liegt im Fachkräftemangel. Ein höheres Wachstum kann momentan nicht überdie Erhöhung der Mitarbeiterzahl erreicht werden. So kommt es, dass dieSteuerfachangestellten und die Inhaber der Kanzleien unter einer hohenArbeitsbelastung leiden - 70 bis 80 Stunden in der Woche sind für dieKanzleileitung keine Seltenheit. Die Folge ist, dass die Kanzleien ihren eigenenAnsprüchen nicht mehr gerecht werden. Die Mandanten beschweren sich, währendsich die Familien der Mitarbeiter vernachlässigt fühlen. Gibt es keinen Auswegaus dem Dilemma? "Es gibt einen und der heißt Effizienz", sagt Michael Wohlfartvon der Kanzleibooster GmbH. "Eine höhere Effizienz bedeutet eine zeitlicheEntlastung und weniger Stress. Es geht um die internen Abläufe, die Optimierungder Mandantenstruktur und eine bessere strategische Ausrichtung. Auf diese Weisekommt man zu einem Wachstum, das keine zusätzlichen Mitarbeiter braucht."Die Kanzleibooster GmbH wurde von Michael Wohlfart und Bastian Schoder 2019 insLeben gerufen. Die beiden Geschäftsführer sind selbst keine Steuerberater,verfügen aber über ein umfangreiches unternehmerisches Prozesswissen, von demdie Kanzleien profitieren. "Es ist nicht so, dass wir den Steuerberaternerzählen, wie sie ihre fachliche Arbeit machen sollen. Wir übertragen vielmehrallgemeine unternehmerische Grundsätze in den Bereich der Steuerkanzleien",erzählt Bastian Schoder. "Als wir unsere Unternehmensberatung gegründet haben,gab es eine unglaubliche Dynamik in der Steuerbranche. Das hat uns interessiertund deswegen fiel die Entscheidung für unsere Spezialisierung. Wir haben unsdann mit den spezifischen Bedingungen der Branche vertraut gemacht, die Problemeanalysiert und überlegt, wie man helfen kann." 2021 ging es für die Expertendann richtig los - seitdem befinden sie sich auf Wachstumskurs. Da dieBüroräumlichkeiten in Speyer irgendwann zu klein wurden, ist die Kanzleibooster