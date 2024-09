ROBINSON und TUI MAGIC LIFE entwickeln mit digitalem Abbestellservice Pionierprojekt zur Ressourcenschonung

Hannover (ots) -



- ROBINSON und TUI MAGIC LIFE bieten per App digitalen Abbestellservice der

Zimmerreinigung an

- Der Service ist bereits in 37 von 40 Clubs erfolgreich ausgerollt

- Seit Projektstart wurden mehr als 13.326 Zimmerreinigungen und 266.520 Liter

Wasser eingespart



Mit der Einführung des digitalen Abbestellservices für die Zimmerreinigung

zeigen die Clubmarken ROBINSON und TUI MAGIC LIFE, wie Hotelbetrieb und

Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Beide Marken setzen dabei auf die

aktive Mitwirkung der Gäste. So können diese seit Ende letzten Jahres über die

Apps der beiden Clubmarken die Zimmerreinigung einfach und bequem tageweise

abbestellen und so aktiv zum Umweltschutz beitragen.







Über alle bisher teilnehmenden ROBINSON und TUI MAGIC LIFE Clubs hinweg wurden

mehr als 13.326 Zimmerreinigungen per App abbestellt. Dadurch konnten allein

durch diesen zusätzlichen digitalen Service rund 266.520 Liter Wasser und eine

große Menge an Reinigungsmitteln eingespart werden, pro Zimmerreinigung sind das

durchschnittlich 20 Liter Wasser und etwa 25 Milliliter Reinigungsmittel.



Seit August 2024 wird der digitale Abbestellservice in 37 von 40 ROBINSON und

TUI MAGIC LIFE Clubs erfolgreich angeboten, womit das Unternehmen einen weiteren

wichtigen Schritt in Richtung Ressourcenschonung geht. Die drei verbleibenden

Clubs werden den Service bis Ende des Jahres ebenfalls in den Hotelbetrieb

integrieren.



"Unser Ziel ist es, unseren Gästen nicht nur ein einzigartiges Urlaubserlebnis

zu bieten, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, durch bewusste

Entscheidungen aktiv Ressourcen zu schonen. Mit dem digitalen Abbestellservice

setzen wir einen wichtigen Impuls für die Zukunft, der zeigt, dass Komfort und

Nachhaltigkeit keine Gegensätze sein müssen", sagt Bernd Mäser, Managing

Director bei ROBINSON und TUI MAGIC LIFE.



Die Robinson Club GmbH , ein Unternehmen der TUI Group mit Sitz in Hannover, ist

der Qualitäts- und Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub. Zum Portfolio

gehören 15 TUI MAGIC LIFE Clubs und 26 ROBINSON Clubs in insgesamt 15 Ländern.



Pressekontakt:



Stephanie Holweg, mailto:Stephanie.Holweg@Robinson.com

Stefanie Schlumschinski, mailto:Stefanie.Schlumschinski@Robinson.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63069/5871380

OTS: Robinson Club GmbH





Nach einer kurzen Pilotphase sind die Ergebnisse schon jetzt vielversprechend:Über alle bisher teilnehmenden ROBINSON und TUI MAGIC LIFE Clubs hinweg wurdenmehr als 13.326 Zimmerreinigungen per App abbestellt. Dadurch konnten alleindurch diesen zusätzlichen digitalen Service rund 266.520 Liter Wasser und einegroße Menge an Reinigungsmitteln eingespart werden, pro Zimmerreinigung sind dasdurchschnittlich 20 Liter Wasser und etwa 25 Milliliter Reinigungsmittel.Seit August 2024 wird der digitale Abbestellservice in 37 von 40 ROBINSON undTUI MAGIC LIFE Clubs erfolgreich angeboten, womit das Unternehmen einen weiterenwichtigen Schritt in Richtung Ressourcenschonung geht. Die drei verbleibendenClubs werden den Service bis Ende des Jahres ebenfalls in den Hotelbetriebintegrieren."Unser Ziel ist es, unseren Gästen nicht nur ein einzigartiges Urlaubserlebniszu bieten, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu geben, durch bewussteEntscheidungen aktiv Ressourcen zu schonen. Mit dem digitalen Abbestellservicesetzen wir einen wichtigen Impuls für die Zukunft, der zeigt, dass Komfort undNachhaltigkeit keine Gegensätze sein müssen", sagt Bernd Mäser, ManagingDirector bei ROBINSON und TUI MAGIC LIFE.Die Robinson Club GmbH , ein Unternehmen der TUI Group mit Sitz in Hannover, istder Qualitäts- und Marktführer im Premiumsegment für Cluburlaub. Zum Portfoliogehören 15 TUI MAGIC LIFE Clubs und 26 ROBINSON Clubs in insgesamt 15 Ländern.Pressekontakt:Stephanie Holweg, mailto:Stephanie.Holweg@Robinson.comStefanie Schlumschinski, mailto:Stefanie.Schlumschinski@Robinson.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63069/5871380OTS: Robinson Club GmbH