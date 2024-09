Wenig Aufregung in unruhigem Markt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Zinsanstieg hat nur moderate Auswirkungen auf Anlegerverhalten

- Renaissance der Lebensversicherung zeichnet sich ab

- Aktienkultur weiter robust



Das Marktumfeld für Geldanlagen hat sich in den zurückliegenden 2 Jahren

gravierend verändert. Die Zinsen sind nach einem guten Jahrzehnt einer Niedrig-,

Null- und Negativzinsphase inflationsbedingt auf ein beachtliches Niveau

gestiegen. Zinsbasierte Geldanlagen sind damit wieder attraktiver. Der Goldpreis

eilt von Hoch zu Hoch. Der Traum von der eigenen Immobilie ist hingegen für

Viele vorerst unerreichbar geworden, da Zinsen und Tilgung die finanziellen

Möglichkeiten übersteigen. Und die Börsen sind derzeit, nach einem starken

ersten Halbjahr 2024, nervös und volatil. Das Deutsche Institut für

Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) wollte vor diesem Hintergrund

wissen, ob sich all dies auf die Anlagepräferenzen der Privatanleger auswirkt

und zu konkreten Umschichtungen von Geldanlagen führt. Im Rahmen seiner

halbjährlichen Erhebung zum Deutschen Geldanlageindex (DIVAX-GA) befragte es

dazu 2000 Menschen in Deutschland.









Klar erkennbar, wenngleich nicht euphorisch, ist das zunehmende Interesse an

zinsbasierten Geldanlagen. Sie wurden im Sommer 2023 von 25,7 Prozent und werden

aktuell von 31,9 Prozent der Befragten als besonders attraktiv eingestuft.

Immerhin die Hälfte davon (15,4%) lässt Taten folgen und legt ihr Geld aktuell

vermehrt in Tagesgeld, Festgeld sowie Giro- oder Bankeinlagen an. Bemerkenswert

ist, dass dabei Ältere auf die Marktveränderungen weitaus weniger als Jüngere

reagieren. So gaben 69,7 Prozent der über 65-Jährigen an, gar nicht zu

reagieren. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind dies gerade einmal 14,6 Prozent.

"Wer langfristig und regelmäßig, zum Beispiel monatlich, spart, ist gut beraten,

nicht ständig die Anlageform zu wechseln. Wenn überhaupt sollte der "schnelle",

kurz- bis mittelfristige Gewinn nur dann das Ziel sein, wenn Liquidität frei

verfügbar ist. Und gerade die Jüngeren haben oft weniger finanzielle

Verpflichtungen durch Familie und können deshalb freier disponieren",

kommentiert Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.



Renaissance der Riester-Vorsorge mit Lebensversicherung?



Anders als viele Privatanleger hat die Politik auf das veränderte Zinsumfeld

reagiert. Das Bundesfinanzministerium hebt den Höchstrechnungszins für private

Rentenversicherungen ab dem Jahr 2025 von derzeit 0,25 Prozent auf 1,0 Prozent

an.



Das macht diese Form der Alters- und Hinterbliebenenvorsorge mit Kapitalaufbau

wieder deutlich attraktiver. Dazu Oliver Mathais, Verbandsdirektor des Seite 2 ► Seite 1 von 3



Zinsprodukte im AufwindKlar erkennbar, wenngleich nicht euphorisch, ist das zunehmende Interesse anzinsbasierten Geldanlagen. Sie wurden im Sommer 2023 von 25,7 Prozent und werdenaktuell von 31,9 Prozent der Befragten als besonders attraktiv eingestuft.Immerhin die Hälfte davon (15,4%) lässt Taten folgen und legt ihr Geld aktuellvermehrt in Tagesgeld, Festgeld sowie Giro- oder Bankeinlagen an. Bemerkenswertist, dass dabei Ältere auf die Marktveränderungen weitaus weniger als Jüngerereagieren. So gaben 69,7 Prozent der über 65-Jährigen an, gar nicht zureagieren. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind dies gerade einmal 14,6 Prozent."Wer langfristig und regelmäßig, zum Beispiel monatlich, spart, ist gut beraten,nicht ständig die Anlageform zu wechseln. Wenn überhaupt sollte der "schnelle",kurz- bis mittelfristige Gewinn nur dann das Ziel sein, wenn Liquidität freiverfügbar ist. Und gerade die Jüngeren haben oft weniger finanzielleVerpflichtungen durch Familie und können deshalb freier disponieren",kommentiert Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA.Renaissance der Riester-Vorsorge mit Lebensversicherung?Anders als viele Privatanleger hat die Politik auf das veränderte Zinsumfeldreagiert. Das Bundesfinanzministerium hebt den Höchstrechnungszins für privateRentenversicherungen ab dem Jahr 2025 von derzeit 0,25 Prozent auf 1,0 Prozentan.Das macht diese Form der Alters- und Hinterbliebenenvorsorge mit Kapitalaufbauwieder deutlich attraktiver. Dazu Oliver Mathais, Verbandsdirektor des