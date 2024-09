Innovative Partnerschaft für transparente Logistik- und Transportmissionen / Mars startet ein wegweisendes Projekt mit Rigterink, Shippeo und Elain (FOTO)

Verden (ots) - · Mars Deutschland kooperiert mit führenden Anbietern der

Logistikbranche, um tiefere Einblicke in Kraftstoffarten, -verbrauch und

CO2-Emissionen zu gewinnen, mit dem Ziel, die Umweltauswirkungen seiner

Produktbewegungen zu reduzieren.



· Echtzeit-Transparenz sowie Daten zur Kraftstoffzusammensetzung werden über

verschiedene Systeme und Geräte erfasst.





· Plattforminnovationen sollen die Datenqualität, Benutzerfreundlichkeit sowiedie Zusammenarbeit im Lieferketten-Ökosystem mit Kunden und Lieferantenverbessern.Mars, der Hersteller weltbekannter Marken wie SNICKERS®, TWIX®, EXTRA®, M&M'S®,KIND®, Ben's Original(TM), PEDIGREE® und WHISKAS®, hat zusammen mit derRigterink Logistikgruppe, Shippeo und Elain ein wegweisendes Projekt inDeutschland gestartet. Die Initiative zielt darauf ab, noch genauereTransportbewegungsdaten zu erhalten, um dazu beizutragen, den CO2-Fußabdruck desUnternehmens weiter zu reduzieren.Die Partnerschaft bietet zunächst eine erweiterte Transparenz und Informationenzu den Scope-3-Emissionen von Mars aus der Logistik für den nationalen Transportin Deutschland. Detaillierte Analysen werden ebenfalls genutzt, um potenzielleVerbesserungen zu identifizieren und umzusetzen. Dieser Schritt ist Teil desglobalen Engagements von Mars, Incorporated, die Treibhausgasemissionen bis 2050auf Netto Null zu reduzieren.1) Das global agierende Familienunternehmen strebtzudem an, seine Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 1- 3) bis 2030 weltweit um 50 % zu senken. Die aktive, schrittweiseDekarbonisierung der Logistik spielt dabei eine Schlüsselrolle.Shippeo und Elain, ein Scania Venture, automatisieren den traditionell manuellenProzess der Datenerfassung und -berechnung in der Logistik, was eine präziseVisualisierung der Emissionen pro Auftrag, Empfänger und Logistikunternehmenermöglicht - sei es bei Voll- oder Teilladungen. Durch die Kombination vonEchtzeit-Transportdaten von Shippeo, den Primärflottendaten von Rigterink(einschließlich Fahrzeugtyp, Route und Gesamtladung) sowie spezifischenKraftstofftypdaten vom Kraftstoffanbieter kann die Elain-Plattform im nächstenSchritt präzise Emissionen für Teilladungen bereitstellen und somit dieGenauigkeit, der durch die Carbon Visibility-Lösung von Shippeo bereitgestelltenDaten weiter verbessern.Dank dieser innovativen Partnerschaft kann Mars jetzt die Kohlenstoffemissionenfür jede Transportbewegung in Deutschland noch genauer berichten. Dieseroptimierte Ansatz gewährleistet außergewöhnliche Präzision bei der Messung desKraftstoffverbrauchs und bildet die Grundlage für eine hochgenaue Berechnung der