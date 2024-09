Vertrauen in die gesetzliche Rente sinkt weiter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- Angst vor Altersarmut steigt- Hoffnungen liegen auf der privaten Altersvorsorge- Akzeptanz von Aktien für die private Altersvorsorge legt zu- Frauen beschäftigen sich weniger mit privater Altersvorsorge als Männer- Frauen sparen monatlich weniger für die private Altersvorsorge als MännerImmer weniger Menschen in Deutschland haben Vertrauen in die gesetzliche Renteund wissen, dass sie alleine nicht für die Sicherung des Lebensstandards imAlter ausreicht. Viele gehen daher davon aus, dass sie ihre Lebenshaltungskostenim Rentenalter aus ihren Ersparnissen bestreiten müssen. Besonders Frauen habendaher Angst vor Altersarmut. Die Mehrheit der Befragten setzt ihre Hoffnung aufdie private Altersvorsorge. Obwohl sich viele Menschen mit dem Themaauseinandersetzen, bleiben vor allem Frauen passiv und besitzen weniger privateAltersvorsorge. Erfreulich ist, dass die Bereitschaft, Aktien in die privateAltersvorsorge einzubeziehen, deutlich gestiegen ist. Auffällig ist dabei, dassdies jedoch überwiegend auf Männer zutrifft. Dies sind die Ergebnisse aus demaktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativenOnline-Befragung von 1.004 Menschen in Deutschland, die in privaten Haushaltenüber Finanzen entscheiden.Das Vertrauen in die gesetzliche Rente sinkt weiter. Immer mehr Menschen inDeutschland erkennen, dass sie allein nicht ausreicht, um den Lebensstandard imAlter halten zu können. 79 Prozent der Befragten sind dieser Meinung, achtProzentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Ebenfalls deutlich angestiegen ist dieZahl derer, die davon ausgehen, dass sie ihre Lebenshaltungskosten imRentenalter aus ihren Ersparnissen bestreiten müssen. Aktuell sehen dies knappdrei Viertel (73 Prozent) so. Vor fünf Jahren waren es nur 63 Prozent. Vordiesem Hintergrund ist die Angst vor Altersarmut seit 2019 stetig mehr geworden,besonders unter Frauen. 46 Prozent der weiblichen Befragten befürchten, dass sieim Alter von Armut betroffen sind. Unter den Männern sind es 31 Prozent(Durchschnitt: 38 Prozent). Vor fünf Jahren waren es durchschnittlich nur 26Prozent.Hoffnungen liegen auf der privaten AltersvorsorgeMehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) glauben, dass sie sich durcheine private Altersvorsorge vor finanziellen Engpässen im Alter schützen können.2019 meinten dies mit 54 Prozent deutlich weniger. "Das zeigt, dass die Menschendie private Altersvorsorge besonders schätzen. Daher ist es umso wichtiger, dass