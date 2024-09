Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

24.09.2024 / 12:20 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939



Reason for the research: Update

Recommendation: Kaufen

from: 24.09.2024

Target price: EUR4

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 3,60 auf EUR 4,00.

Zusammenfassung:

Wir haben an der EPRA 2024-Konferenz in Berlin teilgenommen, um den Puls des Immobiliensektors zu fühlen, einige der lokalen Aroundtown-Objekte aus erster Hand zu besichtigen und uns mit der Unternehmensleitung zu treffen. Die Teilnehmerzahl war gut, und die allgemeine Stimmung war optimistisch, dass das Schlimmste des Abschwungs in der Branche hinter uns liegt. Ein Reisebus voller Interessenvertreter aus der Immobilienbranche hatte die Gelegenheit, eine Auswahl der Gewerbeimmobilien von Aroundtown zu besichtigen und deren Qualität und Lage sowie die Strategie des Vermieters für die Neupositionierung unterdurchschnittlicher Objekte zur Erzielung von Wertsteigerungen kennenzulernen. Die Besichtigung hinterließ einen guten Eindruck und bestärkte uns in unserer Ansicht, dass AT im weiteren Verlauf des Zyklus als langfristiger Gewinner hervorgehen wird. Wir stufen die AT1-Aktie weiterhin mit einer Kaufempfehlung ein bei einem Kursziel von EUR4,00 (zuvor: EUR3,60), nachdem wir die niedrigeren Bundrenditen in unserem Modell berücksichtigt haben.



First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 3.60 to EUR 4.00.



Abstract:

We attended the EPRA 2024 Conference in Berlin to take the pulse of the property sector, get a first-hand look at some of Aroundtown's local assets, and meet with company brass. Attendance was good, and the general mood was optimistic that the worst of the downcycle is over. A tour bus full of various real estate stakeholders had a chance to see a mixed sample of Aroundtown's commercial properties, showcasing their quality and locations, as well as the landlord's strategy for repositioning underperforming assets to harness embedded upside. The tour left a good impression and reinforced our view that AT will emerge a long-term winner as we progress through the cycle. We remain Buy-rated on AT with a EUR4.0 TP (old: EUR3.6) after factoring lower Bund yields into our model.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30857.pdf

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com



1994569 24.09.2024 CET/CEST



°



Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 2,727EUR auf Tradegate (24. September 2024, 12:06 Uhr) gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst:



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2,88 € , was eine Steigerung von +4,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer