Deutsche Industrie installiert so viele Roboter wie nie zuvor (FOTO)

++Neues "World Robotics 2024" Jahrbuch veröffentlicht++



Die deutsche Wirtschaft hat 28.355 neue Industrie-Roboter installiert - ein

neues Allzeithoch: 2023 stieg der Absatz um 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der

operative Bestand erreichte den neuen europäischen Spitzenwert von 269.427

Einheiten. Das sind Ergebnisse aus dem "World Robotics 2024" Report der

International Federation of Robotics.



"Deutschland ist der größte Markt für Industrie-Roboter in Europa", sagt Marina

Bill, Präsidentin der International Federation of Robotics. "Rund jede dritte

Robotereinheit wurde 2023 von der deutschen Wirtschaft installiert. Der

operative Bestand stieg zwischen 2018 und 2023 jedes Jahr durchschnittlich um 5

%."





Der Absatz in der Automobilindustrie stieg um 29 % auf 9.190 Einheiten im Jahr2023. Dabei installierten Automobilhersteller 5.001 Einheiten (+ 29 %) undAutomobilzulieferer 4.008 Einheiten (+ 31 %). In diesen Ergebnissen spiegelnsich Nachholeffekte wider: Wegen fehlender elektronischer Bauteile war dieProduktion bei mehreren Herstellern vorübergehend ausgesetzt worden. Im Jahr2023 konnten die Aufträge abgeschlossen werden. Der Marktanteil des Segments lagim Branchenvergleich bei 32 % aller installierten Roboter.Die metallverarbeitende Industrie installierte 2023 eine neue Rekordzahl von4.916 Einheiten. Das ist ein Plus von 16 % im Vergleich zum Vorjahr. Es folgendie chemische- und Kunststoffindustrie mit 1.832 installierten Einheiten (- 12%) und die Elektro-/Elektronikindustrie mit 1.746 Einheiten (+ 13 %).Die Produktion von Industrie-Robotern in Deutschland erreichte 34.788 Einheitenund liegt damit nur 2 % unter dem Rekordwert aus dem Jahr 2022. Die Herstellerkommen damit auf einen Marktanteil von 6 % der weltweiten Nachfrage. Der Marktsetzt sich im Wesentlichen aus Herstellern klassischer Hochleistungs-Roboter fürdie Industrie und neueren Anbietern zusammen, die besonders kostengünstigeRobotik anbieten - so genannte Low-Cost-Roboter.AusblickDer Branchenverband VDMA Robotik + Automation erwartet für die deutscheRobotik-Industrie ein herausforderndes Jahr 2024. Der hohe Auftragsbestand ausden vergangenen Jahren ist weitgehend abgearbeitet, während der Auftragseingangseit Anfang 2023 seitwärts tendiert. Dabei wird die Schwäche im Heimatmarktteilweise durch Auftragseingänge aus dem Ausland ausgeglichen. Solange diepolitische und wirtschaftliche Unsicherheit mit verhaltenen Auftragsvergabenanhält, wird das Jahr 2025 schwach bleiben. In den Jahren 2026 oder 2027 dürftewieder mit stärkerem Wachstum zu rechnen sein, wenn zurückgestellteInvestitionen getätigt werden.DownloadsIFR-Grafiken, die Marktpräsentation und Pressemeldungen finden Sie unter:https://ifr.org/ifr-press-releases/Über die IFRDie International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweitenRobotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände,Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern.IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf:http://www.ifr.orgDas IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistischeJahrbücher bereit:World Robotics - Industrieroboter: Dieser einzigartige Bericht liefert weltweiteStatistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und ermöglichtaussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus circa 40Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Fürausgewählte Länder sind Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt. Mitder Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten, wirdzudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.World Robotics - Serviceroboter: Dieser einzigartige Bericht beschreibtmarktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zurAnwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichenIFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privatgenutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einervollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studiewird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.