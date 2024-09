La croissance des robots en Europe dépasse celle de l'Asie et de l'Amérique du Nord (FOTO)

Francfort (ots) - Le nouveau rapport World Robotics a enregistré un nouveau pic

de 92 393 installations de robots industriels en Europe en 2023. Ce qui

représente une augmentation de 9 %, surpassant ainsi la croissance en Asie et en

Amérique du Nord. L'Union européenne a représenté 80 % des installations en

Europe.



L'Asie a souffert de la faible demande de l'industrie électronique et de

l'industrie automobile : 382 073 unités ont été installées en 2023, soit une

baisse de 6 %. Le marché asiatique est de loin le plus grand au monde. Le nombre

d'installations en Amérique du Nord a diminué de 2 %, atteignant 47 730 unités.

La demande de l'industrie automobile a chuté de 6 %. Toutes industries

confondues, ce résultat demeure le troisième plus haut niveau d'installations

jamais atteint.





" En Europe, d'importants arriérés de commandes industrielles ont été résorbésen 2023 en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement ", expliqueMarina Bill, présidente de la Fédération internationale de la robotique. " Enoutre, des investissements précoces ont été réalisés en raison de l'expirationdes programmes de soutien en 2023. Tout cela a créé une forte demande de robotsindustriels en Europe. "Le top 3 en EuropeL'Allemagne , qui fait partie des cinq principaux marchés de robots dans lemonde, représentait 31 % du total des installations en Europe : Un nombre recordde 28 355 robots (+7 %) ont été nouvellement installés en 2023. Italie a suiviavec une part de marché de 11 % : Les installations ont atteint 10 412 unités(malgré une baisse de 9 %), après avoir atteint un niveau record l'annéeprécédente. Le marché des robots en France est le troisième en Europe avec unepart de marché de 7 % ; les installations de robots ont atteint 6 386 unités,malgré une baisse de 13 % après un pic en 2022.Automobile, métal et électroniqueLa croissance a été fortement stimulée par l'industrie automobile en Europe : Lenombre d'installations a atteint 25 508 unités. C'est un chiffre en hausse de 32%. La demande est venue de pays traditionnellement forts dans le secteurautomobile, tels que l'Allemagne (9 190 unités, +29 %) et l'Espagne (2 341unités, +142 %), ainsi que de marchés plus petits : Les installations de robotsen Slovaquie par exemple ont atteint un nouveau record avec 1 635 unitésinstallées. Cela équivaut à une augmentation de 61 %, soit quatre fois plusqu'en 2021 dans le secteur automobile. Les installations dans l'industrieeuropéenne du métal et des machines ont atteint 18 737 unités. Malgré une baissede 1 %, c'est le deuxième meilleur résultat enregistré depuis 2018. L'industrieélectrique et électronique a enregistré 6 036 unités, soit une augmentation de 8%.Le stock de robots en EuropeLe stock de robots opérationnels en Europe a augmenté en moyenne de 7 % par andepuis 2018. Au total, 777 596 unités étaient en service dans les usines.PerspectivesLes installations de robots en Europe devraient diminuer considérablement en2024. La guerre en Ukraine, la politique financière restrictive et la faiblesserelative de l'industrie automobile européenne par rapport à celle de la Chinefreinent les investissements. Cependant, les investissements dans l'industrie4.0 bénéficient toujours d'un soutien politique important, et la transition versla neutralité carbone ainsi que la régionalisation des chaînesd'approvisionnement donnent de l'élan. Le secteur émergent de la robotique à bascoût vise de nouveaux segments de clientèle qui n'ont pas encore utilisé derobots. Les installations en Europe devraient à nouveau augmenter à partir de2025.