Sierra Madre meldet Einnahmen von mehr als 2,4 Millionen US-Dollar aus seiner anhaltenden Produktion von 350 Tonnen pro Tag in La Guitarra

Vancouver, British Columbia - 24. September 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seit Beginn der Testabbau- und -vermahlungsphase im Minenkomplex Guitarra mehr als 2,4 Millionen $ an Einnahmen erzielt hat. Die täglichen Durchsatzraten der wirtschaftlich interessanten Silber- und Goldmineralisierung beliefen sich in den letzten 30 Tagen auf durchschnittlich 350 Tonnen pro Tag. Alle hier angeführten Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar (US$") angegeben.