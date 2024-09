Averna feiert 25 Jahre Innovationen bei Tests und Qualität

MONTRÉAL, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Averna, feiert heute sein 25–jähriges Bestehen als weltweit führender Anbieter von Test-, Mess- und Qualitätslösungen. Averna wurde 1999 mit einem Team von drei Mitarbeitern in Montréal, Québec, gegründet und ist seitdem auf über 1.200 Mitarbeiter in 11 Ländern weltweit angewachsen.

Das beeindruckende Wachstum von Averna ist nicht nur auf strategische Unternehmensakquisitionen zurückzuführen, sondern auch auf das Engagement und das Fachwissen der diversen und hochqualifizierten Averna-Mitarbeiter. Mit den kürzlich hinzugekommenen Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, Japan, China, Indien, Vietnam und im Silicon Valley baut Averna seine globale Präsenz weiter aus.

„Als ich dieses Unternehmen vor 25 Jahren gründete, hätte ich mir niemals die unglaubliche Position ausmalen können, in der wir uns heute befinden", sagt Adil Lahlou, einer der ursprünglichen Mitbegründer von Averna. „Averna ist aus der Herausforderung entstanden, die effizientesten Wege zu finden, um die Produktprobleme unserer Kunden zu lösen. Wenn wir uns den Erfolg vor Augen führen, den wir in den letzten 5 Jahren hatten, wird klar, dass die Priorisierung der Bedürfnisse unserer Kunden der richtige Weg ist."

Die herausragende Marktposition von Averna ist sowohl auf die globale Präsenz des Unternehmens als auch auf das breite Spektrum an Fachwissen zurückzuführen. Mit der Averna-Kompetenz in den Bereichen Testautomatisierung, Machine Vision, RF und Mikrowellen, Glasfaseroptik und Robotik hat das Unternehmen Tausende von kundenspezifischen Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen in allen Branchen entwickelt.

François Rainville, Präsident und CEO von Averna, betont: „Das beharrliche Engagement unserer Mitarbeiter für Innovation und Kundenzufriedenheit ermöglicht es Averna, uns ständig weiterzuentwickeln und den sich wandelnden Herausforderungen unserer Kunden zu begegnen. Dieses Vertrauen und diese Einsatzbereitschaft waren ausschlaggebend für unseren Wachstumskurs. Er ergänzt: „Was Averna auszeichnet, ist die Entschlossenheit, den Herausforderungen unserer Kunden stets einen Schritt voraus zu sein. Ich glaube, das ist der Grund, warum unsere Kunden uns Jahr für Jahr ihr Vertrauen schenken. Mit Averna an Bord erreichen sie erfolgreich die gewünschten Ergebnisse, während sie sich weiterhin auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können."

Heute feiern die Mitarbeiter von Averna in allen Büros auf der ganzen Welt, um diesen Meilenstein zu würdigen und Pläne für die nächsten 25 Jahre zu schmieden!

Über Averna

Als globaler Integrator von Test- und Qualitätslösungen arbeitet Averna mit Produktdesignern, Entwicklern und OEMs zusammen. Dies dient ihrem Ziel, die Qualität ihrer Produkte zu steigern, Markteinführungen zu beschleunigen und ihre Marken zu schützen. Seit der Gründung im Jahr 1999 bietet Averna fachkundiges Know-how und innovative Lösungen in den Bereichen Testtechnik, Vision Inspection, Präzisionsmontage und Automatisierung. Dies bietet unseren Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Automotive-Branche, der Verbraucherelektronik, dem Energiesektor, der Industrie, der Medizintechnik und den Biowissenschaften, der Halbleiterindustrie, der Telekommunikation und weiteren Branchen entscheidende Vorteile in Bezug auf Technologie, Finanzen und Marktposition. Averna unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt und verfügt über zahlreiche Branchenzertifizierungen wie ISO 9001:2015 und ITAR-Registrierung. www.averna.com

