Yaber und Pantone Color Institute stellen exklusiven K3-Projektor in Lunar Rock vor

PARIS, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, ein Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren, hat mit dem Pantone Color Institute zusammengearbeitet, um auf der Pariser Modewoche einen K3-Projektor in limitierter Auflage im exklusiven Farbton Yaber Lunar Rock vorzustellen. Diese bahnbrechende Zusammenarbeit stellt die erste Partnerschaft des Pantone Color Institute mit einer Projektormarke dar und präsentiert Yaber Lunar Rock – eine Farbe, die zeitlose Eleganz definiert und High-End-Raffinesse mit einem klassischem Charme verbindet.

Dieser K3-Projektor in limitierter Auflage kombiniert atemberaubendes Design mit erstklassiger Leistung, so dass er in jeder Hinsicht besser aussieht. Die Yaber Lunar Rock Farbe strahlt Selbstvertrauen und moderne Eleganz aus, während die 1.600 ANSI Lumen und die exklusive NovaGlowTM Technologie Bilder zum Leben erwecken und Ihnen ein Seherlebnis bieten, das nicht nur besser aussieht, sondern auch besser funktioniert.

Die Standard-K3-Serie, die dieselbe starke Leistung aufweist, ist jetzt auf der offiziellen Website von Yaber erhältlich. Zusätzlich ist der Yaber Projector T2 für Filmabende und Partys im Freien auf Amazon erhältlich.

Informationen zu Yaber

Das 2018 gegründete Unternehmen Yaber ist ein Pionier im Bereich der Unterhaltungsprojektoren und hat bereits über zwei Millionen Geräte an Liebhaber in mehr als 120 Ländern und Regionen weltweit ausgeliefert. Yaber wurde mit prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Red Dot Award und der CES Innovation Award 2024.

Yaber ist bestrebt, die Grenzen der visuellen und akustischen Exzellenz zu erweitern. Jeder Projektor von Yaber ist für außergewöhnliche Erlebnisse konzipiert. Er verkörpert das Streben nach Perfektion und bietet den Nutzern herausragende audiovisuelle Qualität und eine bereichernde Reise der ständigen Selbstüberschreitung.

Aktuelle Informationen finden Sie unter https://www.yaber.com/collections, denn Yaber setzt weiterhin neue Maßstäbe in der Unterhaltung.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2511581/K3_PANTONE_KV2____0919.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wenn-technologie-und-mode-die-pariser-modewoche-erhellen-yaber-und-pantone-color-institute-stellen-exklusiven-k3-projektor-in-lunar-rock-vor-302256961.html